Freizeit & Ausflüge

Sommerhitze in NRW: Temperaturen bis zu 34 Grad am Wochenende erwartet

17. Juli 2024

Der Sommer zeigt sich in Nordrhein-Westfalen von seiner heißesten Seite: Am Samstag werden Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet, bevor in der Nacht zu Sonntag Gewitter und Schauer die Hitze beenden könnten. Die aktuelle Prognose hier.