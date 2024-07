Schauer, Gewitter und Sonnenschein: Wilder Wetter-Mix kommt auf NRW zu

Erst Schauer und Gewitter, danach Sonne und warme Temperaturen: Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen.

Am Dienstag sind zunächst Schauer und ab Mittag teils kräftige Gewitter zu erwarten, die Sturmböen mit sich bringen können, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Besonders am Nachmittag besteht örtlich Unwettergefahr durch Starkregen. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 22 bis 25 Grad und es bleibt überwiegend wolkig bis stark bewölkt.

So wird das Wetter in der zweiten Wochenhälfte in NRW

Am Mittwoch gibt es laut DWD in der Südhälfte etwas Regen oder kurze Schauer. Im Laufe des Tages wird es von Nordwesten her jedoch zunehmend heiter und trocken bei Höchstwerten von 21 bis 24 Grad. Der Donnerstag verspricht heiteres Wetter mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Weiterlesen: Sommer in Köln: 9 Orte und Events, die bei schönem Wetter nach draußen locken

Am Freitag zeigt sich die Sonne wieder weniger: Es wird überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Zudem sind zeitweise schauerartige Regenfälle vorhergesagt. Die Temperaturen erreichen maximal 24 bis 27 Grad.

mit dpa