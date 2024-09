Schallplattenbörsen in NRW 2024: alle Termine für Vinyl-Sammler

Ihr schnuppert gerne an altem Vinyl und schwelgt zum Sound formidabler Scheiben auf dem Plattenteller? Eure Garage oder der Keller daheim umfassen ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte? Dann könnt ihr eure Plattensammlung an diesen Terminen entweder perfekt ausmisten, oder erwartungsfroh erweitern. Wir zeigen, wo die nächste Plattenbörse in NRW stattfindet und verraten alle Termine der nächsten Wochen und Monate.

Plattenbörsen sind bereits seit etlichen Jahren eine fest verankerte Größe im Jahreskalender der lokalen Musikfans: Hier trifft man sich nicht nur zum munteren Trödeln und Feilschen, sondern auch um alte Kollegen wiederzusehen und sich über „die guten alten Zeiten“ auszutauschen. Hier könnt ihr das als nächstes zelebrieren:

Plattenbörsen NRW 2024: Termine in der Übersicht

Von Münster bis nach Aachen, von Düsseldorf bis Dortmund: Viele große Städte in NRW bieten euch meist zweimal im Jahr eine große Schallplattenbörse zum ausgiebigen Stöbern an. Abseits davon gibt es natürlich auch noch einige weitere, interessante Termine auf lokaler Basis – diese versuchen wir weiter unten separat aufzulisten.

Sonntag, 15. September 2024 – Münster, Jovel, Albersloher Weg 54, 48155 Münster

– Münster, Jovel, Albersloher Weg 54, 48155 Münster Sonntag, 29. September 2024 – Neuss, Wetthalle, Rennbahn Park, 41460 Neuss

– Neuss, Wetthalle, Rennbahn Park, 41460 Neuss Donnerstag, 3. Oktober 2024 – Dortmund, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

– Dortmund, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund Sonntag, 6. Oktober 2024 – Osnabrück, OsnabrückHalle, Schlosswall 1-9, 49074 Osnabrück

– Osnabrück, OsnabrückHalle, Schlosswall 1-9, 49074 Osnabrück Sonntag, 13. Oktober 2024 – Bielefeld, Stadthalle, Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld

– Bielefeld, Stadthalle, Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld Sonntag, 20. Oktober 2024 – Düsseldorf, Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

– Düsseldorf, Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf Freitag, 1. November 2024 – Eupen (Belgien, südlich von Aachen), Alter Schlachthof,

Rotenbergplatz 19, 4700 Eupen

– Eupen (Belgien, südlich von Aachen), Alter Schlachthof, Rotenbergplatz 19, 4700 Eupen Samstag, 2. November 2024 – Paderborn, Schützenhof, Schützenplatz, 33102 Paderborn

– Paderborn, Schützenhof, Schützenplatz, 33102 Paderborn Sonntag, 3. November 2024 – Essen, Grugahalle, Messeplatz, 45131 Essen

– Essen, Grugahalle, Messeplatz, 45131 Essen Sonntag, 10. November 2024 – Bonn, Brückenforum Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

– Bonn, Brückenforum Beuel, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn Sonntag, 17. November 2024 – Duisburg, Glückauf Halle, Dr.-Kolb-Straße 2, 47198 Duisburg

– Duisburg, Glückauf Halle, Dr.-Kolb-Straße 2, 47198 Duisburg Sonntag, 8. Dezember 2024 – Oberhausen, Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen

– Oberhausen, Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen Sonntag, 15. Dezember 2024 – Aachen, Kurpark-Terassen, Dammstraße 40, 52066 Aachen

– Aachen, Kurpark-Terassen, Dammstraße 40, 52066 Aachen Donnerstag, 26. Dezember 2024 – Dortmund, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

– Dortmund, Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund Sonntag, 29. Dezember 2024 – Köln, Stadthalle, Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln

Der erste Plattenbörsen-Termin für 2025 steht bereits:

Sonntag, 12. Januar 2025 – Bochum, RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum

Schallplattenbörsen in NRW: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Wer auf einer Schallplattenbörse in NRW unterwegs ist, der zahlt meist 4 bis 5 Euro Eintritt. Kinder bis 12 Jahren kommen kostenlos mit. Geöffnet haben die Schallplattenbörsen von 11 bis 16 Uhr.

Eintritt: ca. 4 bis 5 Euro

Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr

Lokale Flohmarkt- und Trödelmarkt-Termine: Auch hier werden Schallplatten verkauft!

Abseits der großen und zentral organisierten Schallplattenbörsen, finden sich in NRW auch viele lokale Börsen – wie etwa in Düsseldorf im Bürgerhaus Reisholz, wo seit über 20 Jahren Platten gehandelt werden.

Samstag, 14. September 2024: Schallplatten & CD Börse in Düsseldorf

11 bis 15 Uhr

Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, 40599 Düsseldorf

Schallplatten & CD Börse in Düsseldorf 11 bis 15 Uhr Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, 40599 Düsseldorf Sonntag, 15. September 2024: Metalbörse im Turock in Essen

12 bis 18 Uhr

Viehofer Platz 3, 45127 Essen

Metalbörse im Turock in Essen 12 bis 18 Uhr Viehofer Platz 3, 45127 Essen Sonntag, 3. November 2024: 13. Plattenbörse im Filmriss Kino in Gevelsberg

10 bis 14.30 Uhr

Rosendahler Straße 18, 58285 Gevelsberg

13. Plattenbörse im Filmriss Kino in Gevelsberg 10 bis 14.30 Uhr Rosendahler Straße 18, 58285 Gevelsberg Samstag, 30. November 2024: Schallplatten & CD Börse in Düsseldorf

11 bis 15 Uhr

Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, 40599 Düsseldorf

Schallplatten bleiben angesagt: Die „gute alte Zeit“ wird zur aktuellen Geschichte

„Die gute alte Zeit“ ist so aktuell, wie lange nicht mehr: Der Umsatz mit Schallplatten steigt seit einigen Jahren exponentiell, laut Statista ist der Absatz seit Anfang der 2000er Jahre um das Siebenfache (!) angestiegen. In ganz Deutschland wurden 2023 rund 4.6 Millionen Vinyl-LPs verkauft – also nochmal 300.000 mehr Platten, als im Vorjahr! Der Umsatz: stolze 140 Millionen Euro. Viele Fans schwören also weiterhin auf Vinyl als bestes Tonträgerformat.

Zum Vergleich: Die wesentlich verbreiterte CD als zweites Tonträgerformat kam 2023 auf 253 Millionen Euro. Weit abgeschlagen vorne sind natürlich weiter die digitalen Streaming-Formate mit einem Umsatz von 1,76 Milliarden Euro.

