Die dritte Ausgabe des San Hejmo Festivals, das am 16. und 17. August 2024 in Nordrhein-Westfalen stattfand, konnte erneut eine hohe Besucherzahl verzeichnen. Insgesamt 65.000 Menschen besuchten das Festival, was einem Wachstum von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bereits ab Donnerstag genossen 15.000 Gäste das verlängerte Wochenende auf den Campingplätzen. Die Abreise der letzten Besucher war für Sonntagnachmittag (18. August) geplant.

Unbedingt angucken: die besten Fotos vom San Hejmo 2024!

San Hejmo 2024: Abwechslungsreiches Programm mit bekannten Künstlern

Macklemore, Kontra K, Shirin David, Deichkind und viele mehr lockten die Fans nach Weeze (hier das ganze Line-up nachlesen). Darüber hinaus konnten die Gäste internationale Street Art bewundern, Streetfood aus verschiedenen Kulturen probieren und die friedliche Atmosphäre genießen.

San Hejmo 2025: Das ist der nächste Termin, diese Acts sind dabei

Für das kommende Jahr ist bereits die nächste Ausgabe des Festivals am 15. und 16. August 2025 geplant. Erste bestätigte Acts sind unter anderem Finch, K.I.Z, Nina Chuba, Sido, Paula Hartmann und 01099. Ab dem 18. August 2024 (ab 18 Uhr) können Fans Early Bird Tickets zu vergünstigten Preisen erwerben. Hier geht’s zu den Tickets für 2025.

Bernd Dicks, Co-Gründer und Geschäftsführer der San Hejmo GmbH, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Festivals: „Unsere Gäste haben die entspannte Atmosphäre genossen und das vielfältige Programm begeistert angenommen. Die positive Resonanz hat unsere Erwartungen übertroffen.“

Ein weiteres Highlight des Festivals war der „Warsteiner Talents of San Hejmo“-Contest, bei dem die Berliner Künstlerin Tosha den ersten Platz belegte. Sie setzte sich im Finale gegen vier weitere Finalist durch und gewann eine Recording-Session in den Bamboo-Studios.

Weiterlesen: Diese Änderung führte 2024 beim San Hejmo zu Frust bei Festival-Gängern

Penny versorgt San-Hejmo-Besucher mit Lebensmitteln

Auch das Rahmenprogramm fand großen Anklang: Die Camper starteten ihr Wochenende mit einer Pre-Party, die unter anderem eine Drag Disco Bingo und DJ-Live-Sets bot. Der PENNY Store vor Ort versorgte die Festivalbesucher das gesamte Wochenende über mit Lebensmitteln und Getränken.