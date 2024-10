Weihnachten in Roermond: Mit vielen Highlights ein echter Wintertraum

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Vorfreude auf Weihnachten steigt. In Roermond verwandelt sich die historische Innenstadt in ein funkelndes Winterwunderland, das euch sicherlich verzaubern wird. Wir verraten euch die Highlights und Events, die die Seele in der kalten Jahreszeit sicherlich erwärmen.

„Roermondvol Licht“: Ein Lichtermeer der besonderen Art

Bei der spektakulären Lichtparade am Freitag, dem 8. November 2024, wird die Stadt in ein Meer aus Farben und Lichtern getaucht. Interaktive Lichtspiele, mitreißende Musik und beeindruckende Performances lassen die Herzen höher schlagen. Die Lichtparade ist gleichzeitig der Startschuss der Wintersaison und von „Roermondvol Licht“, ein Wintervent, dass den Marktplatz und das Rathaus in der Winterzeit abends mit atemberaubenden Licht- und Lasershows erstrahlen lässt (täglich zwischen 16.45 und 21.15 Uhr).

Kehrt zum Auftakt des Lichtfestes am Freitagabend am besten um 18 Uhr auf dem Marktplatz ein, denn um 18.30 Uhr beginnt die Lichtparade: Interaktive Licht-, Musik- und Tanzacts führen vom Kloosterwandplein durch die Innenstadt zum Markt. Zwischen 19.15 und 20 Uhr findet hier eine spektakuläre Licht- und Lasershow mit Musik statt.

Datum: Lichtparade am 8. November 2024, 18 bis 20 Uhr, danach „Roermondvol Licht“

Ort: Innenstadt Roermond

Eintritt: frei

Mehr Informationen und Informationen zu Öffnungszeiten findet ihr hier.

Winterzeit in Roermond – mehr als nur ein Weihnachtsmarkt

Nach dem Start der Lichtparade steht Roermond ganz im Zeichen der winterlichen Gemütlichkeit: Stimmungsvoll beleuchtete Straßen und Plätze, fotogene Lichtobjekte im XXL-Format, zahlreiche Spezialitätengeschäfte und Boutiquen, gemütliche Gastronomiebetriebe mit festlichen Gerichten oder warmen Getränken sorgen für ein umfassendes Wintererlebnis.

Aber auch in Sachen winterlichen Aktivitäten und Events steht in Roermond einiges an:

Rollschuhbahn und Musik-Events in der Indoor Winter Fever Arena

Die Winter Fever Arena findet ihr auf dem ikonischen Munsterplein im Herzen von Roermond. Über dem Kiosk, mitten auf dem Munsterplein, erhebt sich ein transparenter und überdeckter Pavillon in weihnachtlicher Atmosphäre.

In diesem großen Pavillon mit Snacks und warmen Getränken wird es nicht nur eine Rollschuhbahn für Jung und Alt geben, auf der man jeden Tag Rollschuh fahren kann, sondern auch verschiedene Events und Veranstaltungen mit Live-Musik und DJs.

Datum: Freitag, 29. November 2024 bis Sonntag, 5. Januar 2025

Ort: Munsterplein, Roermond Innenstadt

Öffnungszeiten: täglich außer montags (am 23. und 30. Dezember geöffnet), 25. Dezember geschlossen.

Eintritt Rollschuhbahn: 7,50 Euro (2 Stunden, einschließlich Rollschuhe), Rollschuhe ab Größe 27 erhältlich. Eintritt ohne Rollschuhe 5 Euro.

Eintritt Pavillon: frei

Weitere Infos zur Winterarena gibt es hier.

Eine gemütliche Fahrt mit dem Riesenrad im Designer Outlet

Erlebe Roermond aus einer ganz neuen Perspektive: Das Riesenrad im Designer Outlet lädt euch zu einer unvergesslichen Fahrt ein. Tagsüber oder abends – die Aussicht ist einfach magisch. Besonders abends, wenn das Riesenrad in festlichem Glanz erstrahlt, ist es ein Highlight für Groß und Klein. Das Riesenrad ist nur wenige Gehminuten vom Markt entfernt.

Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2024 bis Sonntag, 19. Januar 2025

Ort: Designer Outlet Roermond, Maasplassen

Öffnungszeiten: identisch mit den Öffnungszeiten Designer Outlet Roermond (hier Infos)

Eintritt: 7 Euro

Weitere Infos zum Riesenrad gibt es hier.

Winter-Shoppingvergnügen in der romantischen Innenstadt

Ohne Frage, das Designer Outlet ist für Shopping-Fans ein wahres Paradies. Aber nur drei Gehminuten vom Stadtzentrum lockt die Roermonder Innenstadt mit mehr als 140 Geschäften und Boutiquen – und der Gang lohnt sich. Die Ladeninhaber, viele auch deutschsprechend, stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und helfen euch bei der Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken oder dem schönsten Feiertagslook.

In Roermond könnt ihr auch an den deutschen Feiertagen erfolgreich Shoppingtouren absolvieren – die Geschäfte haben geöffnet! Plant euren Besuch am besten anhand der Öffnungszeiten.