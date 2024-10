Das Wetter im Oktober in Nordrhein-Westfalen war ungewöhnlich warm und regenreich. Laut einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgten Tiefdruckgebiete über West- und Südwesteuropa immer wieder für feuchte Luft, die nach NRW strömte. So fielen im Oktober etwa 78 Liter Regen pro Quadratmeter – der zweithöchste Wert im Ländervergleich. Verglichen mit den letzten Jahren regnete es in NRW etwa 20 Prozent mehr als üblich.

Weiterlesen: Spazieren gehen in NRW: Das sind die 7 schönsten Spots im Herbst

Die Sonnenscheindauer lag mit 98 Stunden zwar leicht unter dem Durchschnitt, doch die Temperaturen erreichten mit 11,6 Grad ein Niveau, das knapp zwei Grad über dem langjährigen Mittelwert lag.

Für seine Bilanz analysiert der Deutsche Wetterdienst die Daten von rund 2000 Messstationen, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind.

Mit Material der dpa