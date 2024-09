Regen, Wolken und Wind: Der Herbst hat NRW weiterhin fest im Griff

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen unbeständig und regnerisch. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist mit vielen Wolken, Regenschauern und vereinzelt auch Gewittern zu rechnen. Der Tag wird überwiegend grau und von Regen durchzogen sein. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 19 Grad, in höheren Lagen etwa 15 Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird stellenweise kräftiger Regen erwartet.

Weiterlesen: Kürbishöfe in NRW: Das sind die 8 schönsten Höfe für euren Herbstausflug

Auch der Donnerstag (26. September) bleibt eher trüb. Dichte Wolken dominieren den Himmel, und im Laufe des Tages kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Am Abend wird es voraussichtlich erneut regnerisch, und es besteht die Möglichkeit starker Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, begleitet von mäßigem Wind, der zeitweise stürmische Böen mit sich bringen kann.

Am Freitag (27. September) setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Der DWD rechnet mit weiteren Schauern und einem leichten Temperaturrückgang auf maximal 14 bis 18 Grad. Im Bergland sind Höchstwerte von 12 bis 15 Grad zu erwarten. Am Samstag kühlt es sich weiter ab, mit Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad, in höheren Lagen nur 7 bis 12 Grad. Zeitweise Schauer sind bei wechselnder Bewölkung ebenfalls möglich.

dpa