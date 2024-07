Freizeit & Ausflüge

Regen, Gewitter und Wolken: So wird das Wetter am Wochenende in NRW

26. Juli 2024

Am Wochenende erwartet Menschen in Nordrhein-Westfalen wechselhaftes Wetter mit viel Regen und Wolken. Besonders am Freitag und Samstag sind Gewitter und Starkregen möglich, ehe sich der Himmel am Sonntag etwas auflockert.