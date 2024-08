Ranking belegt: Das ist der pünktlichste Flughafen NRWs

Gerade in der Urlaubssaison entscheiden sich viele Menschen dazu, mit dem Flugzeug ihre Destination zu erreichen. Schließlich lassen sich so Traumziele in der Regel schnell und unbequem erreichen. Doch leider kommt es vor dem Abflug nicht selten zu Verspätungen – so auch an den Flughäfen in NRW.

Eine aktuelle Auswertung von „AirHelp“, einer Online-Plattform für Fluggastrechte, zeigt, dass diese teilweise sehr unterschiedlich ausfallen können. Ein Flughafen im bevölkerungsreichsten Bundesland sticht in Sachen Pünktlichkeit besonders hervor und hängt die Konkurrenz damit weit ab. Welcher das ist und wie weitere Airports in NRW abschneiden, erfahrt ihr hier.

So wurde die Pünktlichkeit der Airports ermittelt

Um die Pünktlichkeit der Flughäfen zu ermitteln, hat „AirHelp“ Daten von 239 Flughäfen weltweit analysiert. Die Daten stammen dabei aus dem Zeitraum zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 1. April 2024 und basieren auf Bewertungen von 17.550 Reisenden aus über 64 Ländern.

Daneben ermittelt das Ranking aber auch, welcher Airport weltweit der beste ist. Dabei macht die Pünktlichkeit, welche als Ankunft innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit definiert wird, 60 Prozent der Bewertung aus. Die weiteren 20 Prozent basieren auf den Bewertungen der Flughäfen der Reisenden sowie das Angebot an Essen und Geschäften vor Ort.

Diese Flughäfen schneiden weltweit am besten ab

Mit einem Score von 8,53 schafft es der Flughafen Doha Hamad aus Katar dabei auf das Siegertreppchen der Analyse. Dicht gefolgt auf Platz 2 befindet sich der Flughafen Kapstadt in Südafrika mit einer Bewertung von 8,50. Kurz danach folgt der Nagoya Chubu Airport in der gleichnamigen japanischen Stadt.

Ebenfalls im den Top-10 des Rankings befinden sich zwei weitere die japanischen Flughäfen Osaka (8,46) und Tokyo (8,24), die brasilianischen Flughäfen Brasília (8,32) und Belém (8,26), der südafrikanische Airport O.R. Tambo (8,29) sowie die Flughäfen aus Salt Lake City in den USA (8,28) und Maskat im Oman (8,28).

Hier befindet sich der beste und pünktlichste Airport in NRW

Doch wie steht es um die Flughäfen in Deutschland? Diese sind eher im Mittelfeld angesiedelt. Der bestbewertete Airport des Landes befindet sich mit einer Wertung von 8,02 Punkten erst auf Platz 32 des Rankings. Hierbei handelt es sich um den Airport in Dortmund. Betrachtet man nur die Pünktlichkeit, landet dieser mit einem Score von 8,1 sogar auf Platz 25 der Analyse und befindet damit sich damit vor allen anderen Flughäfen des Landes. Der vergleichsweise kleine NRW-Flughafen ist somit laut „AirHelp“ der pünktlichste und beste in ganz Deutschland. Lediglich in Sachen Gastronomie und Geschäfte gibt es in Dortmund Abzüge.

Den zweiten Platz der NRW-Airports konnte sich Düsseldorf mit einem Score von 7,77 sichern. Die Pünktlichkeit ist hier mit einem Wert von 7,8 leicht schlechter, dafür punktet der Airport allerdings mit einer leicht besseren Auswahl an Geschäften. Im globalen Ranking erreicht er Platz 76.

Der Flughafen Köln/Bonn hingegen schneidet in der Analyse nicht gerade gut ab. So befindet er sich mit einem Score von 7,57 Punkten auf Rang 125. Besonders bemängelt wird hier die Pünktlichkeit der Abflüge (Bewertung: 7,2).

Deutscher Flughafen bildet Schlusslicht

Doch nicht nur in der NRW-Millionenmetropole hat man mit Verspätungen zu kämpfen. Auch am Flughafen in Frankfurt, dem verkehrsreichsten des Landes, sind die Flüge oft nicht pünktlich. So wurde die Pünktlichkeit von „AirHelp“ hier lediglich mit einer 6,5 bewertet. Insgesamt gab es für den Airport eine Bewertung von 6,99 Punkten, was den Frankfurter Flughafen zu dem schlechtesten im ganzen Land macht.

Schlusslicht des Rankings ist übrigens der Airport in Tunis, Tunesien mit einer Gesamtbewertung von 5,35 und einer Pünktlichkeitsbewertung von nur 4,8 Punkten. Hier kommt gerade einmal so gut wie jeder zweite Flug pünktlich an.