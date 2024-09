Phantasialand in brühl: Chiapas zur besten Wasserbahn der Welt gekürt

Das Phantasialand sammelt munter weiter Trophäen: Die aktuelle Auszeichnung betrifft die Wasserbahn Chiapas, die überraschend zur besten Wasserbahn der Welt gekürt wurde. Keine kleine Ehre – aber was steckt dahinter? Und welche Alternativen haben Freizeitpark-Fans in NRW?

Eine Expedition durch geheimnisvolle Maya-Ruinen und Bergstollen, quer durch den Dschungel und eine bunte Fiesta – die Wasserbahn Chiapas im Phantasialand entführt euch über sechs Minuten auf ein ganz besonderes Abenteuer, das vor allem von der mit viel Liebe zum Detail gemachten Aufmachung getragen wird.

Die besten Freizeitparks in NRW: alle Infos zum Movie Park, Zoom, Irrland und vielen mehr!

Das alleine reicht natürlich noch nicht aus, um bei der Auszeichnung zur besten Achterbahn der Welt den ersten Platz zu belegen – wohl aber die mit 53-Grad steilste Abfahrt der Welt, die euch am Ende der Fahrt mit wahnsinniger Geschwindigkeit (über 75 km/h!) einen Berg hinabschleudert. Gleich danach geht es einen weiteren Hügel hinauf – inklusive wohliger Airtime, welche selbst verwöhnte Achterbahn-Fans glücklich grinsen lässt. Diese wilde Fahrt würdigte das US-Magazin „Amusement Today“ jetzt mit dem „Best Water Ride“ Award.



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Chiapas feierte zehnjähriges Jubiläum

Am 1. April 2024 feiert die Wildwasserbahn im Phantasialand bereits ihr zehnjähriges Jubiläum: Eröffnet wurde sie als Ersatz der 2011 abgerissenen Wildwasserbahnen Stonewash und Wildwash Creek – ältere Phantasialand-Fans erinnern sich wehmütig zurück.

Fun Fact: Das Phantasialand war 1974 der erste deutsche Park der eine Wildwasserbahn präsentierte. Damit ist die Auszeichnung 50 Jahre später wohl noch immer besonders verdient.

Bei der Wahl zur besten Achterbahn weltweit wechselt sich Chiapas praktisch im Jahrestakt mit Valhalla im Blackpool Pleasure Beach in England ab: Auch diese Bahn hat bereits etliche Jahre auf dem Buckel und stammt ursprünglich aus dem Jahr 2000 – sie gilt als länger Indoor-Dark-Ride der Welt. In diesem Jahr holt das Phantasialand die Auszeichnung wieder zurück nach NRW.

Hersteller der Anlage ist Intamin – die schweizerisch-liechtensteinische Unternehmensgruppe ist für einige der wildesten Achterbahnen der Welt bekannt, mehr als 170 dieser Attraktionen gehen weltweit auf ihr Konto. Im Phantasialand ist Intamin auch durch den extrem populären Launch Coaster Taron vertreten, im Movie Park Germany in Bottrop geht die „Movie Park Studios“-Achterbahn auf ihre Kappe.

Phantasialand in Brühl: Neuheiten, Preise, Anfahrt – das sind die wichtigsten Infos

Konkurrenz in NRW kann Chiapas nicht das Wasser reichen

Abseits von Chiapas gibt es für Wasserbahn-Fans in NRW nur wenig Auswahl: Kirmes-Fans dürften regelmäßig „Auf Manitus Spuren“ wandern, wenn die transportable Wildwasserbahn von Schausteller Fritz Heitmann mal wieder auf dem Rummel in Düsseldorf und in weiteren Städten vorbeischaut.

Nicht ganz so populär, aber dennoch spaßig: Im Fort Fun Abenteuerland findet sich der „Wild River“, der zuletzt 2021 eine umfangreiche Umgestaltung erfuhr. Besonderes Highlight hier: der hohe und rasante Absturz am Wasserfall schüttelt euch ordentlich durch. Und im Movie Park Germany in Bottrop trefft ihr in der „Area 51“ auf einige Aliens, um abschließend aus 10 Metern Höhe aus einem Vulkan geschossen zu werden – übrigens auch eine Fahrt „made by Intamin“.

Abseits davon hat das nahe an NRW gelegene Toverland bei Venlo in Sachen Ausbau ihrer Wildwasserbahn „Expedition Zork“ erst kürzlich Vollgas gegeben und der beliebten Attraktion einen ansprechenden Neuanstrich verpasst. Mit einer Fallhöhe von 15 Metern ist die Aufregung vor dem Fall hier besonders groß.