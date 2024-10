Pendler-Wahnsinn in NRW: So viele Menschen arbeiten in anderen Städten

Der Stress auf den Straßen und in den Zügen nimmt weiter zu: Immer mehr Menschen pendeln in NRW zur Arbeit! Im Jahr 2023 stieg die Zahl der Berufspendler auf satte 5 Millionen – das sind 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders beliebt bei Pendlern: Köln, Düsseldorf und Essen.

Lese-Tipp: Düsseldorf: Das sind die wichtigsten News vom 17. Oktober

Köln und Düsseldorf führen mit den meisten Pendlern

Mit 362.000 Pendlern führt Köln die Liste an, dicht gefolgt von Düsseldorf mit 336.000. Essen sichert sich mit 168.000 Pendlern den dritten Platz. Doch der absolute Pendler-Hotspot ist die kleine Gemeinde Holzwickede im Kreis Unna – hier kommen unglaubliche 83 Prozent der Beschäftigten von außerhalb!

Der Trend zeigt auch: Viele Menschen leben zwar im Grünen, arbeiten aber in der Stadt. In Inden und Rheurdt pendeln sogar 86 Prozent der Bewohner zur Arbeit in eine andere Stadt.

Weiterlesen: Rheinbahn kündigt Neuerung an – Pendler freuen sich

mit dpa