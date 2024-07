Parookaville 2024: Hier gibt es das Festival im Livestream online

Leider gerade im Urlaub auf Hawaii, oder gerade nicht das nötige Kleingeld für das Ticket? Die Gründe, wieso Fans des Parookaville-Festivals dieses Jahr nicht live an den Stages dabei sein könnten, sind vielfältig. Es gibt aber eine Alternative, mit der ihr trotzdem mittendrin im Geschehen sein könnt – wenn auch nur digital.

„Make some noise“, diesen Ausspruch werden viele DJs auch in diesem Jahr wieder bei Parookaville tätigen, wenn sie die Stimmung vor der Bühne noch einmal zum Kochen bringen wollen. Allerdings wollen sich längst nicht nur diejenigen vom Parookaville-Feeling infizieren lassen, die auch am Flughafen Weeze dabei sind.

Über 225.000 Menschen werden bei Parookaville am Start sein – das sind aber längst nicht alle. Noch viele mehr haben Interesse daran, die Sets ihrer Lieblings-DJs zu sehen und die Festival-Atmosphäre nach zwei Jahren ohne große Festivals in Deutschland zu spüren. Das geht bei Parookaville auch von der heimischen Couch aus.

An allen drei Festival-Tagen gibt es ausführliche Übertragungen vom Niederrhein – die lange Live-Coverage wird den Fans direkt ins heimische Wohnzimmer gebracht. Im Vorjahr waren hier unter anderem die Sets von Armin van Buuren, Moguai und KSHMR live zu sehen sein.

Von wann bis wann wird übertragen?

Zu folgenden Uhrzeiten stellt das Festival üblicherweise einen Stream bereit:

Freitag: Start um 19 Uhr bis 2 Uhr nachts

Start um 19 Uhr bis 2 Uhr nachts Samstag: Start um 19 Uhr bis 2 Uhr nachts

Start um 19 Uhr bis 2 Uhr nachts Sonntag: Start um 18 Uhr bis 1 Uhr nachts

Welcher Act ist wann auf welcher Bühne zu sehen? Alle Infos dazu hier.

Wo sind die Livestreams zu sehen?

Da gibt es verschiedene Wege: Über die Website könnt ihr euch die Live-Übertragung von Parookaville an allen drei Tagen anschauen, das geht ebenso über die YouTube-Seite des Parookaville-Festivals. 2022 feierte das Parookaville zudem seine Premiere auf TikTok. Dort gibt es Parookaville im TikTok-typischen Hochformat im Stream.

Für alle, die nicht vor Ort sein können werden hier fündig: Parookaville – die besten Festival-Bilder aus Weeze.