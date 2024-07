Parookaville 2024: Tipps zur Anreise zum Festival in Weeze

Darauf haben EDM-Fans gewartet: Vom 19. bis 21. Juli verwandelt sich der Airport Weeze in die Spielstätte eines der beliebtesten Festivals in NRW: Das Parookaville. Bereits einen Tag vorher, am 18. Juli, öffnet die Campsite ihre Pforten. Mit dem neuen Add-On „Early Campsite Access“ können Camper sogar schon am Mittwoch, den 17. Juli, auf das Übernachtungsgelände gelangen.

Die Veranstalter erwarteten im Vorjahr über über 225.000 Menschen auf dem Gelände. Und auch dieses Mal könnten sich ähnlich viele EDM-Fans auf dem Event tummeln, denn die Karten für die Veranstaltung sind in vielen Kategorien bereits restlos ausverkauft. Für all diejenigen, die eines der begehrten Festivaltickets ergattern konnten, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, wie ihr einfach und stressfrei zum Parookaville anreisen könnt.

Anreise mit dem Auto

Gerade für Besucher, die einen langen Anfahrtsweg haben oder auf dem Parookaville campen möchten, ist das Auto oft die bequemste Art der Anreise – am besten über die A57. Die Autobahnstrecke ist nur 15 Minuten vom Festivalgelände entfernt und führt ins Rheinland, ins Ruhrgebiet sowie in die Niederlande.

Wer aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet kommt, folgt der A57 in Richtung Nimwegen und nimmt dann die Ausfahrt 3 nach Goch oder die Ausfahrt 4 nach Uedem. Anreisende aus den Niederlanden folgen der A57 hingegen in Richtung Köln und nehmen die Ausfahrt 3.

Navi ausschalten auf dem Weg zum Parookaville

Da es in den Vorjahren bei der Anreise immer wieder zu Chaos auf den Straßen kam, haben sich die Veranstalter für die diesjährige Ausgabe des Festivals ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept überlegt. Dieses kommt vor allem Fluggästen, die während des Festivalwochenendes einen Flug am Airport Weeze in der Nähe vom Parookaville erwischen wollen, zugute. So werden Festivalgänger und Urlauber auf verschiedenen Routen zum Flughafen geleitet. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, werden Fluggäste dabei vom Süden zum Airport Weeze geführt, während EDM-Fans von Norden zum Gelände gelangen.

Wer einen Flug nehmen möchte, der sollte über die Autobahnabfahrt Sonsbeck abfahren und dann über Winnekendonk und Kevelaer nach Wemb und weiter zum Airport. Allerdings ist die Xantener Straße von der Autobahnabfahrt Richtung Winnekendonk aktuell gesperrt. Urlauber müssen daher eine Abfahrt weiter in Uedem abfahren. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, soll die Strecke von Sonsbeck Richtung Winnekendonk jedoch pünktlich zum Festival wieder freigegeben werden.

Damit das neue Verkehrskonzept funktioniert, sollten sich Parookaville-Besucher bei der Anreise nicht zur sehr auf das Navi verlassen. Dieses würde sie nur wieder zur Einfahrt für Fluggäste führen. Die Organisatoren des Festivals haben daher an der B 9 große Wegweiser aufgestellt, auf denen Autofahrer aufgefordert werden, ihr Navigationsgerät auszustellen.

Ab wann ist das Parookaville geöffnet?

Das Festival öffnet dieses Mal bereits am Mittwoch (17. Juli), also einen Tag zuvor, seine Türen für Camper, die sich das Add-On „Early Campsite Access“ zusätzlich gekauft haben. Dieses gibt es im Ticketshop und kostet 25 Euro. Alle anderen Übernachtungsbesucher können ab Donnerstag (18. Juli) auf dem Campingplatz. Offiziell eröffnet das Festival dann am Freitag (19. Juli) und hat dann bis Sonntag (21. Juli) seine Pforten geöffnet.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Mittwoch, 17. Juli 2024 (für Camper mit Add-On „Early Campsite Access“), ab 12 Uhr

Donnerstag, 18. Juli 2024 (für Camper): ab 10 Uhr

Freitag, 19. Juli 2024: 14 bis 4 Uhr

Samstag, 20. Juli 2024: 14 bis 4 Uhr

Sonntag, 21. Juli 2024: 14 bis 1 Uhr

Montag, 22. Juli (für Camper): Schließung um 15 Uhr

Wo kann ich mein Auto parken?

Bei den Parkplätzen auf dem Parookaville wird zwischen Campern und Tagesbesuchern unterschieden. So benötigen Camper das Parkticket „Parking: Campsite“ und müssen den Parkplatz „P Campsite“ nutzen.

Tagesbesucher benötigen das Parkticket „Parking: Festival“ und müssen den Parkplatz „P Tagesparker“ nutzen. Von hier aus werden alle Tagesbesucher vom Parkplatz zum Festivalgelände und wieder zurück geshuttelt. Dieser Shuttle ist kostenfrei.

Wer sein Parkticket noch nicht beim Ticketkaufprozess erworben hat, kann dies nachträglich jederzeit als Add-On im persönlichen MyTicket-Portal tun. Achtet hierbei auf die richtige Kategorie.

Bequem mit dem Zug zum Festival

Mit dem RE10 könnt ihr entspannt von Düsseldorf nach Weeze und wieder zurück gelangen. Infos zu weiteren Zugverbindungen und wann diese abfahren, findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn. Vom Bahnhof Weeze fährt dann ein Shuttlebus zum Festivalgelände und zur Campsite und zum Glamping Resort. Damit ihr nachts sicher nach Hause kommt, werden die Züge im dichteren Takt für euch fahren.

Bitte beachtet, dass ÖPNV-Tickets nicht im Festivalticket inbegriffen sind!

Anreise mit dem Shuttlebus zum Festivalgelände und zur Campsite

Wer vom Bahnhof Weeze mit dem Shuttlebus zum Campingplatz des Parookaville fahren möchte, muss sich vorab das Add-On-Ticket „PV Shuttle Weeze – Campsite – Weeze“ kaufen. Dieses ist im Parookaville-Ticketshop erhältlich. Bitte beachtet: Es ist nicht möglich, von anderen Bahnhöfen direkt zur Campsite zu gelangen.

Mit dem „Partybus“ zum Parookaville

Wer von weiter weg zum Parookaville anreist, kann dies besonders einfach und bequem mit dem offiziellen Bus-Partner „Partybus“ tun. Dieser fährt euch aus Dutzenden Städten Deutschlands sowie aus Österreich, der Schweiz und Dänemark direkt bis zum Festivalgelände und bringt euch danach wieder nach Hause.

So könnt ihr das Auto stehen lassen und spart euch eine stressige Anreise. Alle Infos rund um die Halteorte, Abfahrtszeiten und Gepäckregelungen findet ihr auf der Website von „Partybus“.

Anreise mit dem Flugzeug

In der Nähe des Parookaville befindet sich nur wenige Hundert Meter entfernt die Start- und Landebahn des Airport Weeze (NRN). Hier landen unter anderem Flugzeuge der irischen Fluggesellschaft Ryanair.

Weitere Flughäfen in der Nähe des Festivals sind:

Düsseldorf Airport, Deutschland (DUS). Entfernung zum Parookaville: 80km

Köln-Bonn Airport, Deutschland (CGN). Entfernung zum Parookaville: 135km

Airport Eindhoven, Niederlande (EIN). Entfernung zum Parookaville: 90km

Zum Festival radeln

Für sportliche Tagesgäste gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad anzureisen. Dafür müsst ihr die offizielle Zufahrt zum Airport Weeze in Richtung „P Tagesparker“ nehmen. Dort findet ihr ausgewiesene Stellplätze für Fahrräder. Ein Shuttle wird euch von hier direkt zum Festivaleingang bringen. Es ist nicht möglich, direkt am Festivaleingang zu parken.

Weitere Anreisemöglichkeiten

Kiss + Ride (Hol- und Bringzone)

Für alle Parookaville-Besucher, die sich nur absetzen lassen, wird es auch in diesem Jahr wieder kostenlose Kiss & Ride-Zonen (Hol- und Bringzonen) geben. Neu ist, dass es für Campsite-Gäste und Festival-Gäste dieses Mal eine gemeinsame Abholzone gibt. Diese befindet sich in der Einfahrt zum Flughafen Weeze (Navi: Flughafen Ring, 47654 Weeze).

Die Kiss & Ride Zone ist ausschließlich für Besucher gedacht, die mit dem Auto und Handgepäck anreisen. Wer mit Anhängern, Vans oder großen Bollerwagen anreist, muss über einen der Parkplätze P1-9 Campsites anreisen. Dafür benötigt ihr das Parkticket „Parking: Campsite Full Weekend“.

Anreise mit einem privaten Bus

Wer mit einem privat organsierten Bus zum Festival anreisen möchte, muss dies bei mehr als neun Sitzplätzen mit Angabe der jeweiligen Ticketkategorie unter infodesk@parookaville.com anmelden.

Shuttlebus für Hotelgäste

Alle Festivalgänger, die ein Hotel-Package über das Parookaville gebucht haben, können gemütlich mit dem kostenlosen Shuttle zum Festival und wieder zurück fahren.

Genaue Abfahrtszeiten werden noch bekanntgegeben.

Alle weiteren Informationen zum Parookaville rund um den Timetable, das Line-Up und den Campingplatz haben wir hier für euch zusammengestellt.