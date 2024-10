Nebel, Sprühregen, Sonne: Wilder Wetter-Mix am Wochenende in NRW

Zum Ende der Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW) eine meist wolkenreiche Witterung mit gelegentlichem Sprühregen, bevor sich am Sonntag die Sonne häufiger zeigen soll. Die aktuelle Prognose hier.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lockern sich die Wolken am Donnerstagabend (31. Oktober) erstmals etwas auf, bei Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad. Am Freitag (1. November) startet der Tag nach zähem Nebel mit dichten Wolken und Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad, wobei sich der Nebel teilweise den ganzen Tag halten kann. Zeitweise ist mit leichtem Sprühregen zu rechnen, während in höheren Lagen auch sonnige Abschnitte möglich sind.

Frost in der Nacht zu Sonntag möglich

Am Samstag (2. November) dominieren zunächst Wolken und vereinzelter Sprühregen, bevor sich das Wetter am Nachmittag bei unveränderten Temperaturen aufklart. In der Nacht zu Sonntag (3. November) kühlt es stark ab, die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 0 Grad und können in höheren Lagen bis zu minus 1 Grad erreichen, wodurch vielerorts Bodenfrost möglich ist.

Am Sonntag zeigt sich die Sonne nach der Vorhersage öfter zwischen den Wolken, und es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad.

Mit Material der dpa