Nach Regen und Gewitter endlich wieder sonniges Wetter in NRW

Nach einer Woche mit Regen und vereinzelten Gewittern können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Wochenende hin auf sonniges Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 31 Grad ansteigen werden. Bereits heute wird es ab dem Mittag freundlicher, mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad.

Auch am Freitag ist im Laufe des Tages mit vereinzelten Regentropfen zu rechnen. Eine Meteorologin des DWD berichtet, dass aus Südwesten starke Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h auftreten können. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden.

Am Wochenende wird das Wetter überwiegend trocken und sonnig, mit gelegentlichem Auftreten von Quellwolken. Vor allem im Rheinland werden am Samstag Temperaturen von bis zu 28 Grad erreicht. Am Sonntag klettern die Temperaturen dann auf 27 bis 31 Grad.

