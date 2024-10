Nach langen Staus zu Ferienbeginn in NRW: So sieht die Lage jetzt aus

Am ersten Wochenende der Herbstferien blieb es auf den Straßen und an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ruhig. Laut ADAC und der Verkehrsübersicht des WDR kam es am Samstag (12. Oktober) auf dem Weg in den Urlaub zu keinen größeren Staus. Am Freitag (11. Oktober) sah das noch anders aus: Nach Schulschluss hatten sich im bevölkerungsreichsten Bundesland schnell Staus mit einer Gesamtlänge von 361 Kilometern gebildet.

Auch an den großen Flughäfen war die Lage entspannt. Nach Angaben der Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn gab es am Samstagvormittag gegen 11 Uhr nur wenige Minuten Wartezeit an den Sicherheitskontrollen. Ein dpa-Reporter berichtete, dass sich vor den Check-in-Schaltern die üblichen Schlangen bildeten.

dpa