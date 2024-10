Außergewöhnliche Museen in NRW: Diese 7 Orte sollte jeder kennen!

Für viele Kunstliebhaber ist ein Besuch im Museum ein absolutes Muss. Dort können sie sich herausragende Werke ansehen und sich inspirieren lassen. Zudem bieten Museen ihren Besuchern eine effektive Art zu lernen. Und dann gibt es die Orte, die sogar Action und versprechen. Wir haben für euch sieben außergewöhnliche Museen in NRW zusammengestellt.

Das Schokoladenmuseum in Köln

Ihr liebt Schokolade und könnt davon nicht genug haben? Dann seid ihr in Köln genau richtig. Dort steht das Lindt Schokoladenmuseum und zieht zahlreiche Naschkatzen in seinen Bann. In dem außergewöhnlichen Museum begebt ihr euch auf eine Reise durch die 5.000-jährige Kulturgeschichte der Schokolade.

Ihr erfahrt alles über den weiten Weg der Kakaobohne von den Plantagen in den Tropen bis zur fertigen Schokolade. Wer möchte, kann eine kostenpflichtige Führung buchen und verschiedene Kurse besuchen. Das Beste: Ihr könnt in dem besonderen Museum in NRW auch an einer Verkostung teilnehmen und verschiedenen Schokoladensorten probieren.

Adresse: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 – 18 Uhr

Eintrittspreis: Erwachsene: 15,50 Euro wochentags, 17 Euro Wochenende/Feiertage, Kinder bis 18 Jahre: 9 Euro wochentags, 10,50 Euro am Wochenende, Kinder unter 6 Jahre: Eintritt frei, Studenten, Auszubildende Gruppen, Senioren und Menschen mit Behinderung: vergünstigter Eintritt

Deutsches Fußballmuseum in Dortmund

Fußballfans aufgepasst! In Dortmund befindet sich das Deutsche Fußballmuseum. Wer neben der Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal immer noch nicht genug von dem beliebten Sport hat, sollte das außergewöhnliche Museum unbedingt kennen.

Die Dauerausstellung in NRW umfasst rund 1600 Exponate und 25 Stunden Filmmaterial auf 3300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Besonders beliebt sind nach Angaben der Website die Schatzkammer, das 3D-Kino mit Leroy Sané, die Goldene Generation und das Spielfeld in der Arena. Wer mag, kann außerdem eine Führung buchen.

Adresse: Platz der Deutschen Einheit 1, 44137 Dortmund

Öffnungszeiten: Dienstags bis Sonntag 10 – 18 Uhr

Eintrittspreis (ohne Sonderausstellung): Erwachsene: 19 Euro, Schüler und Studierende unter 26 Jahren: 15 Euro, Kinder unter 6 Jahren: Freier Eintritt

Brauereimuseum in Dortmund

Ebenfalls in Dortmund befindet sich das Brauereimuseum. Wer sich nicht nur für das Trinken, sondern auch für die Entstehung des Bieres interessiert, ist hier genau richtig. Die Dauerausstellung vermittelt Eindrücke von der Blütezeit der Bierstadt Dortmund seit den 1950er Jahren.

Hier lernt ihr etwas über den altertümlichen und industriellen Prozess des Brauens sowie über die Produktion und den Bierkonsum vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Nach einer Führung habt ihr zudem die Möglichkeit euer erlerntes Wissen bei einer Verkostung verschiedener Dortmunder Biere anzuwenden.

Adresse: Steigerstraße 16, 44145 Dortmund

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag: 10 – 17 Uhr, Donnerstag: 10 – 20 Uhr, Samstag: 12 – 17 Uhr

Eintrittspreis: frei, Führungen sind kostenpflichtig

Telefonmuseum in Bochum

Telefone ohne Apps wie Instagram, WhatsApp und Co sind für euch unvorstellbar? Dass das vor einigen Jahren noch die Realität war, zeigt das Telefonmuseum in Bochum.

Vor Ort könnt ihr euch verschiedenste Telefonmodelle vom Stadtfernsprecher bis zum modernen Smartphone ansehen. „Unser Verein Telekom-Historik e.V. möchte, dass die Entwicklung dieser faszinierenden Technologie in Erinnerung bleibt!“, heißt es auf der Website des Museums in NRW.

Adresse: Karl-Lange-Strasse 23, 44791 Bochum

Öffnungszeiten: Dienstags von 10 Uhr bis 16 Uhr

Eintrittspreis: kostenlos

Museum für Kaffeetechnik in Emmerich am Rhein

Kaffee ist euer Lebenselixier? Dann könnte das Probat Museum für Kaffeetechnik interessant für euch sein. Es befindet sich in Emmerich am Rhein, und bietet unterschiedliche Einblicke in die Geschichte des Kaffees – vom Anbau bis zur Zubereitung.

Ihr erfahrt viele Informationen über den Prozess des Kaffeeröstens und die dazu notwendigen Maschinen. Auch hier darf eine Verkostung nicht fehlen, denn der Eintritt ist inklusive Führung und Röstvorführung bei Kaffee mit Keksen.

Adresse: Reeser Str. 94, 46446 Emmerich am Rhein

Öffnungszeiten: nur nach vorheriger Terminabsprache montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr

Preise: Personengruppen mit 15 und weniger zahlen 90 Euro Mindesteintritt, ab 15 bis maximal 30 Personen 6 Euro pro Person

Uhrenmuseum in Düsseldorf

Eine weitere interessante Anlaufstelle ist das Comtoise Uhrenmuseum in Düsseldorf. Im Jahr 2001 wurde das Museum gegründet, und zeigt mittlerweile Sammlungen aus drei Jahrhunderten: Die ältesten Uhren sind aus dem frühen 18. Jahrhundert, die jüngsten Uhren aus dem frühen 20. Jahrhundert. Insgesamt gibt es über 500 Exemplare in dem Museum.

Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht: Was sind eigentlich Comtoise-Uhren? Comtoise-Uhren sind französische Pendeluhren aus der französischen Region Franche-Comté. Sie fallen vor allem durch das Zifferblatt und die auffälligen Zifferblattverzierungen auf. Diese Teile haben sich im Laufe der Comtoise-Geschichte mehrmals geändert. Uhrenfans haben hier also einiges zu entdecken!

Adresse: Bonifatiusstr. 61, 40547 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Vorherige Anmeldung notwendig

Preise: Eintritt frei

Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn ist für viele Zocker und Computer-Fans wohl der wahrgewordene Traum. Das Museum ist nach eigenen Angaben das größte Computermuseum der Welt und für Kinder und Jugendliche eine „faszinierende Erlebniswelt“. Führungen gibt es jedoch für alle Altersstufen.

In dem NRW-Museum lernen Besucher auf 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche alles über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik. Zu entdecken gibt es alles von Schreib- und Rechenmaschinen bis zu frühen Computern und aktuellen Robotern. Ein Highlight: An zwölf Stationen im Foyer könnt ihr aktuelle und historische Computerspiele ausprobieren. Dazu zählen beispielsweise Jump ’n‘ Run-, Strategie- oder Adventure-Spiele.

Adresse: Fürstenallee 7, 33102 Paderborn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 – 18 Uhr. Samstag, Sonntag 10 – 18 Uhr

Preise: Erwachsene: 10 Euro, Ermäßigt: 8 Euro, Familienkarte: 24 Euro, Gruppen erhalten ebenfalls Ermäßigungen, Führungen: 50 Euro

