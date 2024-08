Mild und wechselhaft: Das Wetter zum Start der Woche in NRW

In Nordrhein-Westfalen wird zur Wochenmitte ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Am Dienstag soll es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken zwischen 25 und 28 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Gegen Abend ist mit schauerartigem Regen zu rechnen, der bis in die Nacht zum Mittwoch andauern soll.

Laut DWD können am Mittwoch noch vereinzelt Schauer auftreten. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 17 und 22 Grad. Die Nacht zum Donnerstag soll trocken bleiben.

dpa