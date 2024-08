Wetter in Düsseldorf: Hitze kommt nach NRW - riesige Luftblase

Graue Himmel, milde Temperaturen im niedrigen 20-Grad-Bereich und jede Menge Regen: So lief der der Sommer 2024 größtenteils ab. Doch seit August geht es steil bergauf mit den Temperaturen. Erst am Dienstag konnten Rheinländer sich über 31 Grad erfreuen und die beliebtesten Freibäder in Düsseldorf oder Köln besuchen. Auch die Badeseen in Düsseldorf und der Region wurden am 6. August zum beliebten Ausflugsziel nach Feierabend.

Wetter NRW: Jetzt kommt die Hitze-Welle

Und: Der bislang äußerst wechselhafte Sommer soll sich dieses Mal nicht nur halten, sondern sogar noch multiplizieren. „Auf uns wabert eine Hitzeblase aus der Sahara zu“, prophezeit Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Besonders heiß soll es Sonntag, Montag und Dienstag werden. „Da kommt relativ warme Luft bei uns in Deutschland an“, so Jung. Dabei soll es sich um eine Hitzeblase aus der Sahara handeln, die erst nach Spanien wabert und anschließend nach Deutschland kommt. In Spanien erwarten die Wetter-Experten am Wochenende bis zu 43 Grad. Sogar auf Mallorca knackte das Thermometer jetzt an drei aufeinander folgenden Tagen die 40-Grad-Marke.

Dominik Jung: „Weil Mallorca eine Insel ist, wird es dort eigentlich nicht so heiß wie auf dem Festland. Inseln werden normalerweise vom Meer und der Küstenluft gekühlt.“ Doch in diesem Sommer scheint alles anders. „Das Wasser um Mallorca herum ist zwischen 28 und 30 Grad warm“, weiß der Meteorologe. Nach dem Abstecher über Spanien wabert die Hitzeblase nach Deutschland weiter – und macht auch Halt über NRW!

Wetter in Düsseldorf und Köln: So heiß wird es jetzt wirklich

„Die warme Luft kommt dann bei uns an und auch im Rheinland steigen dann wieder die Temperaturen.“ Das ist die Wetter-Vorhersage vom Dominik Jung fürs Rheinland:

Samstag (10. August): 28 Grad

Sonntag (11. August): 31 Grad

Montag (12. August): bis zu 34 Grad

Dienstag (13. August): bis zu 33 Grad, abends Regen

Mittwoch (14. August), 28 Grad

Trend danach (ab 15. August): 24-25 Grad und weiterhin niederschlagsfrei

Warnung: Am Dienstag soll es in Düsseldorf und Umgebung schwül und drückend werden. Am Abend werden erste Gewitter und Regenschauer erwartet, die anschließend aber wieder abziehen.

Was ist eine Hitzeblase?

Bei der sogenannten Hitzeblase handelt es sich um eine warme Luftmasse, die in 1500 Metern Höhe, losgelöst von Tag und Nacht, über dem Land wabert. Die aktuelle warme Luftblase stamme laut dem Experten von wetter.net aus der Sahara und sei 24 bis 25 Grad warm, was in Anbetracht der Höhe eine sehr hohe Temperatur sei. „Solche Hitze-Blasen nutzen wir gerne für die Wetter-Prognosen. Auf die Gradzahlen der Blase kann man etwa zehn Grad draufschlagen, um die Temperatur an Land zu ermitteln.“ So kommt es also, dass wir am kommenden Montag im Rheinland etwa mit 34 Grad rechnen können.