"Marco Polo Trendguide 2025" empfiehlt ausgerechnet diese NRW-Orte!

In einem neuen Reiseführer, der angesagte Reiseziele für 2025 vorstellt, finden sich gleich zwei Empfehlungen aus Nordrhein-Westfalen. Wuppertal erzielt im „Marco Polo Trendguide 2025“ den achten Platz unter den 15 besten Reisetrends in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An der Spitze steht Dessau in Sachsen-Anhalt.

Deswegen gehört Wuppertal zu den Reisetrends für 2025

Der Reiseführer beschreibt Wuppertal als aufstrebende Kunstmetropole: „Wer in Wuppertal unterwegs ist, traut seinen Augen nicht. Hyperrealistische, poetische, surreale und abstrakte Wandgemälde prangen dort meterhoch an den Fassaden.“ Diese Kunstwerke sind Teil des Projekts „Urbaner KunstRaum Wuppertal“ (UKW), das bis Ende 2025 insgesamt 24 Großgemälde in die Stadt bringt. Zu den bisherigen Kunstwerken zählen unter anderem Darstellungen von Händen, die die Geste „Heimat“ zeigen, und poetische Frauenporträts.

Neben Kunst und Kultur werden im Reiseführer auch Aktivitäten wie eine Fahrradtour oder eine Fahrt mit der Schwebebahn in Wuppertal empfohlen. Die Stadt an der Wupper wird im Buch als Ziel der Kategorie „Noch unentdeckt“ aufgeführt, was darauf hinweist, dass sie bisher wenig Beachtung gefunden hat. Weitere Kategorien im Reiseführer sind „Neuer Glanz“, „2025 erleben!“ und „Nachhaltig“.

Weitere NRW-Region ebenfalls im Ranking vertreten

Ebenfalls in der Top-15-Liste vertreten ist die Rhein-Ruhr-Region in Nordrhein-Westfalen. Im Juli 2025 finden in Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum und Hagen sowie in Berlin die Welthochschulspiele (FISU World University Games) statt. „Olympische Sommerspiele? Gibt’s erst wieder 2028 im fernen L.A. 2025 kann man nur im Ruhrgebiet Ähnliches erleben, während man die Highlights der Region erkundet“, heißt es im Reiseführer.

An zwölf Tagen versammeln sich etwa 10.000 sportliche Studierende aus 170 Nationen an verschiedenen Austragungsorten, um in 18 unterschiedlichen Sportarten gegeneinander anzutreten. Doch die Region rund um Rhein und Ruhr hat neben den spannenden Wettkämpfen noch viel mehr zu bieten. Besucher können unter anderem das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum erkunden, den beeindruckenden Düsseldorfer Rheinturm besichtigen oder den faszinierenden Landschaftspark in Duisburg entdecken.

Der „Wohin geht die Reise? – Der Marco Polo Trendguide 2025“ präsentiert weltweit insgesamt 40 Reiseziele und Aktivitäten vor, „die neu auf der touristischen Landkarte sind, die 2025 mit einem besonderen Event aufwarten, die mit ganz neuen Angeboten überraschen oder die in puncto Nachhaltigkeit die Nase vorn haben“. Bei der Auswahl wurden Vorschläge von über 200 „Marco Polo“- Autoren berücksichtigt.

