Konzerte in NRW: Diese Künstler sind diese Woche in Köln

Superstars wie Taylor Swift oder Helene Fischer machen regelmäßig Halt in den Metropolen NRWs, sichern sich die größten Arenen, um ihre spektakulären Shows zu präsentieren. Doch auch kleinere Konzerte haben ihren Charme – und bieten die persönlichen Lieblinge zum Anfassen nah. Im Folgenden präsentieren wir euch die großen und kleinen Konzert-Highlights der Woche in NRW im Überblick.

Diese Konzerte finden diese Woche in Köln statt (1. bis 6. Oktober 2024)

Konzerte in Köln

Makko – „Lieb mich oder lass es“-Tour

1. Oktober in Köln, Palladium

Makko, der neue Superstar aus Berlin, steht am Dienstag, 1. Oktober, zum zweiten Mal in Folge auf der Bühne des Palladiums. Tonight Düsseldorf besuchte das Zusatzkonzert am Montag, 30. September, und kann behaupten: Ein Besuch bei diesem angesagten Cloud-Rapper mit der signifikanten Zahnlücke lohnt sich! Dem jungen Publikum im Palladium war es eine absolute Freude, Makko bei seinem monotonen Sprechgesang, den er immer wieder aussetzte, um den Fans die Gelegenheit zu geben, die Strophe zu beenden, zuzuschauen. Am Dienstag wird der Berliner, der bürgerlich Christoph Makowski heißt, das Palladium in Köln-Mülheim erneut zum Beben bringen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von makko (@makko.hatdichlieb)

Wann: 1. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Palladium, Schanzenstrasse 40 51063 Köln

Tickets: 48,90 Euro

Purple Disco Machine – „Paradise“-Tour

4. Oktober in Köln, E-Werk

Tino Piontek (44), wie der House- und Electronic-DJ Purple Disco Machine aus Dresden bürgerlich heißt, startet mit euch am 4. Oktober in Köln ins Wochenende. Freut euch auf seine tanzbaren Radio- und Party-Hits wie „Substitution“, „Firework“ oder „In The Dark“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Purple Disco Machine (@purple_disco_machine)

Wann: 4. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: E-Werk, Schanzenstraße 37, 51063 Köln

Tickets: 57,50 Euro

Cat Ballou – „25 Jahre“-Tour

4. und 5. Oktober in Köln, Lanxess-Arena

Ja, die gibt es wirklich schon seit 25 Jahren! Kaum zu glauben, dass die Jungs um Oliver Niessen, den Frontmann der kölschen Karnevalsband Cat Ballou, schon ein Viertel Jahrhundert aktiv sind. Anlässlich dieses Jubiläums treten sie am Freitag und am Samstag gleich zweimal im Henkelmännchen auf. Hier seht ihr, wie die Band in ihren Anfängen aussah. Am Wochenende könnt ihr euch mit „Et jitt kein Wood“ und Co. schon mal auf die bevorstehende Session (ab 11.11.) einstimmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CAT BALLOU (@cat_ballou_musik)

Wann: 4. und 5. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Tickets: ab 44,90 Euro

Konzerte in Düsseldorf

Diese Woche gibt es keine Empfehlungen unserer Redaktion für Konzerte in Düsseldorf.

Reezy – „Call It A Night“-Tour

7. und 8. Oktober in Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Reezys Attitüde bündelt beinahe alle Faktoren, die man in Szene-Kreisen mit dem Ausdruck „Newschool“ assoziiert. Seine Musik steht für unverkrampften Vibe und grenzenlosen Mindstate, lässt knallharte Raps mit hochklassigen Gesangsparts verschmelzen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von reezy🤞🏾 (@reezysupreem)

Aufgewachsen in den Straßen der Frankfurter Nordweststadt ist Reezy, wie er erzählt, seit dem Zeitpunkt seiner Geburt „pausenlos von Musik umgeben“. Reezy beginnt auf Basis verschiedener YouTube-Tutorials kurzerhand selbst zu produzieren. Er setzt sich mit herkömmlicher Notenlehre auseinander und experimentiert mit klassischen Instrumenten. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: Schon ein paar Monate später überzeugt er in der Rolle des energischen Live-MCs als Support von Bausa und Rin. Im Frühjahr 2018 geht er in die Offensive: Eine Woche nach seinem im Alleingang produzierten Debüt-Mixtape „Feueremoji“ legt er mit „Tropfenemoji“ direkt ein zweites Release nach und verschafft Rap-Deutschland instant einen beachtlichen Eindruck seiner breiten musikalischen Aufstellung. Am 7. und 8. Oktober will er die Düsseldorfer mit seinem emotionalen Deutsch-Rap verzaubern.

Wann: 7. und 8. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, 40591 Düsseldorf

Tickets: 58,30 Euro

Planschemalöör – „Plansch und Gloria“

10. Oktober in Köln, Gloria-Theater

Rund einen Monat vor dem großen Sessionsauftakt am 11.11. bringen Planschemalöör sich und ihr Publikum schon in entsprechende Stimmung. Bei Hits wie „Eat Sleep Alaaf Repeat“ oder „Alles hät sing Zick“ kommen Fatselovend-Vibes auf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Planschemalöör (@planschemaloor)

Wann: 10. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Gloria-Theater, Apostelnstraße 11, 50667 Köln

Tickets: 31 Euro

Buzz Osbourne und Trevor Dunn – „King Dunn“-Tour

14. Oktober in Köln, Gebäude 9

King Buzzo, der kultige Gründer und Leadsänger/Gitarrist der Melvins, und Mr. Bungle-Bassist Trevor Dunn tun sich in diesem Herbst für den europäischen Teil der „King Dunn“ Tour zusammen. „Ich habe lange darauf gewartet, eine Akustik-Tour mit Trevor zu machen“, erzählt Buzz Osborne seinem Konzertveranstalter. „Er ist ein fantastischer Musiker und hat die Fähigkeit, seinen Bass wie einen Öltanker klingen zu lassen, der in ein Korallenriff kracht.“ Musikalisch erwartet euch hier ein wilder Mix aus US-amerikanischem Rock und Heavy Metal.

Wann: 14. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Gebäude 9, Deutz-Mülheimer Str. 117, ehemals 127, 51063 Köln

Tickets: 31,50 Euro

Glass Animals – „Tour of Earth“

17. Oktober in Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

„Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been fakin‘ me out

Can’t make you happier now“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Glass Animals (@glassanimals)

Erinnert ihr euch noch an diesen Hit aus dem Jahr 2020? Richtig, die Rede ist von „Heat Wave“ von den Glass Animals. Bald könnt ihr den Song in Düsseldorf live mitsingen. Die britische Indie-Rockband Glass Animals hat für 2024 ihre weltweite „Tour of Earth“ angekündigt. Bei der von Live Nation promoteten Tournee mit 41 Terminen spielt die die Band als Headliner auf den größten Bühnen ihrer bisherigen Karriere. Auftakt ist am 7. August in Charlotte, NC, weiter geht es durch Nordamerika, Europa und Großbritannien mit Stopps u.a. in Toronto, New York, Nashville, Chicago, Vancouver, Paris, Düsseldorf, Berlin, Zürich, München, Amsterdam und Glasgow. Am 7. November schließlich endet die Tour mit einem epischen Auftritt in ihrer Heimatstadt London. Support in Düsseldorf ist die Band „The Big Moon“.

Wann: 17. Oktober 2024, 19.30 Uhr

Wo: Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, 40591 Düsseldorf

Tickets: 60,05 Euro

Ski Aggu – „Die letzte Tour“

25. Oktober in Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Maximum Rizz gibt’s am 25. Oktober von Ski Aggu. Der blondierte Rapper mit der signifikanten Skibrille bringt die Mitsubishi Halle in Düsseldorf mit seinen Hits wie „Friesenjung“, „Maximum Rizz“ oder „Party Sahne“ garantiert zum Beben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ski Aggu (@wer.ist.aggu)

Wann: 25. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, 40591 Düsseldorf

Tickets: 54,90 Euro

Team Scheisse – „Punkrock aus Bremen“

29. Oktober in Düsseldorf, Zakk

Punkrock aus Bremen gibt es Ende Oktober im Düsseldorfer Zakk auf die Ohren. Die Band um Sänger Timo Warkus ist bekannt für ihre aneckenden Texte und Ideen. So nennen sich ihre Studioalben etwa „8 Hobbies für den sozialen Abstieg“ oder „Ich hab‘ dir Blumen von der Tanke mitgebracht“. Jetzt mischen die Punkrocker also auch das Zakk in Düsseldorf auf. Wir sind gespannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TEAM (@team.scheisse)

Wann: 29. Oktober 2024, 20 Uhr

Wo: Zakk, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

Tickets: 29 Euro

Nico Santos – „Ride“-Tour 2024

31. Oktober in Köln, Palladium

Radio-Liebling Nico Santos begeistert uns an Halloween in Köln. Wie viele Zombies und Hexen im Saal des Palladiums zu „Rooftop“ und „Better“ mitgrölen werden, bleibt abzuwarten. Es gibt noch Tickets! Hier geht’s zu den Halloween-Partys in Köln!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nico Santos (@nicosantosofficial)