Konzert von Taylor Swift gehörschädigend? So laut sind die Swifties auf Schalke wirklich

19. Juli 2024

Taylor Swift bringt die Veltins-Arena in Gelsenkirchen derzeit zum Beben: Die Stimmung ist ausgelassen, 60.000 Fans singen jede Zeile lauthals mit. Doch kann der Geräuschpegel auf ihren Konzerten auch zu viel des Guten werden und das Gehör schädigen? Das sagt ein Experte.

US-Sängerin Taylor Swift steht in der Veltins-Arena auf der Bühne. Hier finden die ersten drei Konzerte in Deutschland im Rahmen ihrer "The Eras Tour" statt. Foto: Marius Becker/dpa