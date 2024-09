Zwölf Alben in zwölf Jahren, zehn davon in den Top Ten, acht an der Spitze der Charts – diese Zahlen sprechen wohl für sich. Kontra K ist ein Rapper, der die deutsche Musikszene seit Jahren im Sturm erobert. Seine Fans lieben ihn vor allem für seinen Mix aus gefühlvollen Texten und Beats. Im nächsten Sommer kommt der gebürtige Berliner für ein Konzert nach NRW.

Die Infos zum Konzert im im Sommer 2025 im Sparkassenpark

Am 19. Juli 2025 ist Kontra K im Rahmen seiner Sommer 2025 Tour in den Sparkassenpark Mönchengladbach.

Der Ticketvorverkauf startet in drei Stufen an diesen Terminen:

Montag, 16. September 2024: Artist Presale, 10 Uhr

Artist Presale, 10 Uhr Dienstag, 17. September 2024: O2 Presale, 10 Uhr

O2 Presale, 10 Uhr Donnerstag, 19. September 2024: allgemeiner Vorverkauf, 10 Uhr

Tickets gibt es über alle bekannten Vorverkaufsstellen. Was die Karten kosten werden, ist noch nicht bekannt. Vermutlich werden sie im Bereich der Arena-Tour von Apache 207 liegen – also zwischen 60 und 85 Euro für normale Tickets.

Darauf können sich Fans freuen

Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Auszeichnungen, ausverkaufte Arenen – der Mann versteht, wie Musik geht. Seine Single „Summertime“ feat. Lana Del Rey bescherte ihm die erste Nummer-1-Single.

Sein jüngstes Album „Die Hoffnung klaut mir niemand“ eroberte gleich zwei Chartspitzen und wurde mit dem MTV EMA Award 2022 als „Best German Act“ in Düsseldorf gekrönt.

Sein jüngstes Album „Die Hoffnung klaut mir niemand" eroberte gleich zwei Chartspitzen und wurde mit dem MTV EMA Award 2022 als „Best German Act" in Düsseldorf gekrönt.

Großer Promi-Andrang am Freitagabend in der Nachtresidenz bei der Vergabe des "Best German Act Award" der MTV European Music Awards. Gewonnen hat den Award am Ende die Rapperin Badmómzjay. Während der Fußball-EM 2024 war er der Motivator für die deutsche Nationalelf: Mit „Erfolg ist kein Glück“ pushte er den Ehrgeiz von Müller, Wirtz und Co. beim Einlauf in die Stadien – sowie Kontra K’s Fans auf dem Weg in seine Konzerthallen.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Sparkassenpark?

Wollt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Sparkassenpark in Mönchengladbach, habt ihr ab dem Hauptbahnhof Mönchengladbach drei Buslinien zur Wahl. Nehmt entweder die 007, die 017 oder die 008. Diese fahren euch zur Haltestelle „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, zur „Belgrader Straße“ oder zur „Enscheder Straße“.

Wo kann ich mit dem Auto parken?

Da das Stadion der Gladbacher Borussia gleich auf der anderen Seite liegt, stehen die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Wer die Parkfläche nutzen möchte, muss sich aber auf Gebühren einstellen. Diese liegen zwischen vier und sechs Euro.

Gebt für euer Navi am besten folgende Adresse ein: Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach.

