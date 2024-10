Weihnachtsmarkt Köln: Die 7 schönsten Märkte in der Domstadt

Party-Stimmung oder Besinnlichkeit? Bio oder preiswerte Snacks? Wir zeigen euch, wo ihr zwischen dem 18. November 2024 und dem 5. Januar 2025 bummeln, flanieren, anstoßen und schlemmen könnt.

Das sind die 7 schönsten Weihnachtsmärkte in Köln 2024

„Markt der Engel“ am Neumarkt

Nach der Shopping-Tour noch einen Abstecher auf den Weihnachtsmarkt? Dann seid ihr auf dem „Markt der Engel“ richtig. Der legendäre Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt zieht während der Saison nicht nur Ur-Kölner, sondern auch Touristen in seinen Bann. Der Markt ist nämlich ein absoluter Stimmungs-Garant. Nicht umsonst treffen sich hier Arbeitskollegen und Freunde nach Feierabend in großen Gruppen zum Glühweintrinken bei Weihnachtshits und mit unverfehlbarer Bahnanbindung, für alle, die eine Feuerzangenbowle zu viel hatten.

Wann: 18. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Adresse: Neumarkt, 50667 Köln

Das Nikolausdorf am Rudolfplatz

Ein paar Meter über die Hahnenstraße und ihr kommt direkt zum nächsten Weihnachtshighlight: dem Nikolausdorf am Rudolfplatz. Dieser Weihnachtsmarkt ist vor allem für Familien DIE Adresse in der Adventszeit. Denn im „Nikolaushaus“ warten täglich tolle Angebote rund um Basteln und Malen auf kleine Kinder.

Wann: 18. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag: 11 bis 22 Uhr, Samstag: 10 bis 22 Uhr, (Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Adresse: Rudolfplatz, 50968 Köln

Weihnachtsmarkt am Dom geöffnet

Im Herzen der Stadt und übrigens auch unmittelbar am Hauptbahnhof gelegen, befindet sich der legendäre „Weihnachtsmarkt am Dom“, der sich über die ganze Domplatte zieht. Lichterketten, die sternförmig über dem Roncalliplatz leuchten, leckere Snacks und ein buntes weihnachtliches Bühnenprogramm locken wie jedes Jahr unzählige Besucher nach Köln.

Wann: 18. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

(Totensonntag, 24. November: Ruhetag)

Adresse: Roncalliplatz, 50667 Köln

Heinzel’s Wintermärchen am Heumarkt

Unweit entfernt erstreckt sich über den Alter Markt bis zum Heumarkt das rustikale „Heinzels Wintermärchen“ – natürlich traditionell mit Eislaufbahn. Auf Kölns größtem Weihnachtsmarkt findet ihr bis zu 140 Stände und wirklich alles, was das Schlemmer-Herz begehrt und könnt dabei Kunst-Handwerkern aus ganz Europa bei der Arbeit zusehen.

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2024 (Alter Markt), bis 5. Januar 2025 (Heumarkt)

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr,

ab 26. Dezember 11 bis 21 Uhr, (24. und 25. Dezember: Ruhetage)

Adresse: Alter Markt, 50667 Köln

„Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“

Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt öffnet auch im Winter 2024 wieder seine kleinen Holzbuden und lockt mit wechselnden kölschen Bands an die Kartäuserkirche in der Südstadt, die für musikalische Untermalung und Stimmung sorgen werden. Glühwein und Kölsch runden den besinnlichen Abend dann ab. Das Beste: Der Erlös wird an die Kölner Musikszene und andere verschiedene Projekten gespendet – Glühweintrinken fürs Gewissen!

Wann: 20. November bis 21. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 17 – 22 Uhr, Sonntag: 15 – 20 Uhr

Adresse: Kartäuserkirche Innenhof, Kartäusergasse 7, 50678 Köln

Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Direkt am Rhein, malerisch neben dem Schokoladenmuseum gelegen, versprüht der „Hafen-Weihnachtsmarkt“ maritimes Flair. Hier dreht sich alles um Weihnachten, Köln, Hafen und die Seefahrt. Angeboten werden in den weihnachtlich dekorierten Pagodenzelten neben den bekannten Schlemmereien auch verschiedene Fischspezialitäten. Ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm vollendet die weihnachtliche Hafenatmosphäre.

Wann: 15. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 bis 21 Uhr, Samstag & Sonntag: 11 bis 22 Uhr, (Volkstrauertag, 17. November: ab 13 Uhr, Totensonntag, 24. November: ab 18 Uhr )

Adresse: Am Schokoladenmuseum, 50678 Köln

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Bio-Glühwein und Öko-Snackbuden abgerundet von Handmade-Design-Ständen warten im angesagten Belgischen Viertel in Kölns ältestem Park auf Weihnachtsmarkt-Hungrige. Der „Weihnachtsmarkt im Stadtgarten“ zieht Kölner sowie Besucher magisch an.

Und wer sich zwischen all diesen tollen Angeboten nicht entscheiden kann, nimmt einfach den Kölner Weihnachtsmarkt-Express und lässt sich von einem zum nächsten kutschieren. Abfahrt ist beim Köln-Tourismus-Service-Center direkt am Dom.

Wann: 15. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 16 – 21.30 Uhr, Sa + So: 12 – 21.30 Uhr, (Totensonntag, 24.11.: ab 18 Uhr)

Adresse: Venloer Str. 40, 50672 Köln

Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz

Unter dem Motto „Vringsadvent“ steht hier das Veedel im Fokus. Heißt: Zu den 15 bis 20 Ausstellern gehören besonders viele Gastronomen und Händler aus der Südstadt selbst. In der Projekthütte präsentieren sich gemeinnützige Vereine aus dem Veedel. Von Reibekuchen bis Bratwurst bekommt ihr hier alles, was das Vorweihnachtsherz begehrt.

Wann: 21. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr

Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln

Winterzauber Eigelstein am Ebertplatz

In atemberaubender Kulisse findet an vier Tagen im Dezember auch wieder der kleine Weihnachtsmarkt Winterzauber Eigelstein vor der mittelalterlichen Eigelsteintorburg statt.

Fern vom Trubel der großen Märkte und trotzdem in wenigen Gehminuten von Dom und Hauptbahnhof erreichbar, bieten Händler und Gastronomen im Herzen des kölschen Veedels Eigelstein Besonderes und Köstliches an. Jeden Tag um 16 Uhr kommt der Nikolaus und verschenkt Schokoladen-Nikoläuse an die Kinder. Ebenfalls täglich gibt es ab 18 Uhr adventliche Live-Musik; am Eröffnungstag geht es bereits um 17.15 Uhr los.

Veranstaltet wird der Winterzauber Eigelstein vom Bürgerverein Kölner Eigelstein e.V.. Die Erträge aus dem Glühweinverkauf fließen direkt ins Veedel zurück, unter anderem für die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung auf dem Eigelstein und der Weidengasse.