Kölner Weihnachtsmarkt am Dom 2024: Heute letzter Tag – alle Infos

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist wohl das Highlight in der rheinländischen Vorweihnachtszeit. Am Fuße der kölschen Kathedrale strömen vor allem die Touristen zum Weihnachtsmarkt, um sich von dem Lichterketten-Himmel verzaubern zu lassen. Alles, was man vor einem Besuch des Kölner Weihnachtsmarktes wissen muss.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Köln am Dom 2024 statt?

Der Weihnachtsmarkt „Markt der Herzen“ am Dom in der Kölner Innenstadt findet dieses Jahr vom 18. November bis zum 23. Dezember 2024 statt.

Die Öffnungszeiten in der Übersicht:

Montag: 11 bis 21 Uhr

Dienstag: 11 bis 21 Uhr

Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag: 11 bis 22 Uhr

Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21

Info: 24. November 2024 ist Ruhetag (Totensonntag). Eintritt frei. Weitere Infos auf der Website.

Wo ist der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2024?

Der Weihnachtsmarkt befindet sich wie jedes Jahr unmittelbar am Kölner Dom am Roncalliplatz.

Adresse: Roncalliplatz 1, 50667 Köln

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom: Was sind die Highlights 2024?

Das diesjährige Weihnachtsfest am Kölner Dom schmückt sich mit einigen Highlights und Foto-Spots. Ganz vorne mit dabei: Der höchste Tannenbaum NRWs. In der Mitte des Roncalliplatzes wacht die 25 Meter hohe Rotfichte als höchster natürlicher Christbaum des Landes. Rund 50.000 Lämpchen bringen das Monstrum zum Leuchten. Um den Abstecher am Dom nicht zu vergessen, gibt es dort sogar eine Fotobox.

Insgesamt zählt der Markt 150 Stände, darunter originelle Geschenkideen, echtes Kunsthandwerk, Dekorationsobjekte und Mitbringsel.

Natürlich kann sich auch die kulinarische Seite zeigen lassen: neben Klassikern wie rheinischen Reibekuchen, Pommes und Waffeln werden moderne süße Donut Balls oder exquisite Excelsior-Weihnachtsstollen geboten. Natürlich darf auch der Glühwein nicht fehlen. Die künstlerisch gestalteten Tassen sind unter Sammlern mittlerweile heiß begehrt.

Auch warten in dieser Saison wieder rund 100 kostenlose Bühnenveranstaltungen beim Weihnachtsmarkt am Dom auf die Besucher. Für Kinder gibt wird ein separates Programm angeboten. Noch haben die Veranstalter keine konkreten Termine veröffentlicht. Das Programm soll aber bald unter diesem Link zu finden sein.

Anfahrt: Wie komme ich zum Kölner Weihnachtsmarkt am Dom?

Die Anfahrt gestaltet sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am angenehmsten. Über den Kölner Hauptbahnhof seid ihr sozusagen direkt im Geschehen und in nur wenigen Gehminuten am Ziel. Per Bahn erreicht ihr den Kölner Hauptbahnhof von Düsseldorf aus mit der RE 1 oder der RE 5 in weniger als einer halben Stunde.

Reist ihr mit dem Auto an, empfiehlt es sich Ausschau nach geeigneten Parkhäusern zu halten. Der ampido Parkplatz am Kölner Dom oder die Contipark Tiefgarage am Dom befinden sich unmittelbar des Doms. Diese sind jedoch kostenpflichtig.

