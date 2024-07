"Letzte Generation" klebt sich am Flughafen Köln/Bonn fest

Klimaaktivisten haben am Flughafen Köln/Bonn eine stundenlange Unterbrechung des Flugverkehrs verursacht. Laut einer Sprecherin der Kölner Polizei klebten sich fünf Personen am frühen Mittwochmorgen auf einem Rollweg fest, was zur Einstellung des Flugverkehrs führte. Die Aktivisten blockierten nicht die Start- oder Landebahnen, sondern einen der Rollwege.

Gegen 8.30 Uhr konnte die Polizei zwei der fünf Aktivisten lösen. Es werde nun geprüft, ob der Flugverkehr eventuell bereits wieder aufgenommen werden könne, bevor auch die übrigen Aktivisten entfernt worden sind, erklärte die Sprecherin. Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Hausfriedensbruchs seien gestellt worden. Zudem werde untersucht, wie die Aktivisten auf das Gelände gelangt seien.

Weitere Proteste an Flughäfen geplant

Die Gruppe Letzte Generation gab bekannt, dass mehrere Aktivisten einen Zaun durchtrennt und sich in der Nähe der Start- und Landebahnen auf dem Asphalt festgeklebt hätten. Über das Netzwerk X teilte die Gruppe mit, die Aktion sei Teil einer internationalen Protestkampagne, die einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030 fordert. Der Protest solle gleichzeitig an Flughäfen in weltweit mehr als zehn Ländern stattfinden.

🔥 Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet! ‼️ Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 24, 2024

Ein Sprecher des Flughafens erklärte, man werde erst im Laufe des Vormittags einen Überblick darüber bekommen, wie viele Flüge durch die Aktion verspätet seien oder ausfallen müssten. Der Flugverkehr sei etwa um 5:45 Uhr eingestellt worden.

