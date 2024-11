Schockmoment auf Deutzer Kirmes: Stromausfall legt Kölner Rummel lahm!

Schock auf der Deutzer Kirmes in Köln! Ein Stromausfall hat am Freitagabend für jede Menge Aufregung auf dem Rummel der Domstadt gesorgt. Kurz nach 18 Uhr fiel auf dem Gelände des Herbstvolksfestes plötzlich das Licht aus und die Fahrgeschäfte standen still, wie die Polizei Köln mitteilte. Viele Fahrgäste saßen vorübergehend fest, konnten aber zum Glück alle unverletzt befreit werden.

Nach Angaben der Polizei reagierten die Betreiber der Fahrgeschäfte „professionell und ruhig“. Alle festsitzenden Fahrgäste konnten unverletzt befreit werden. Das Riesenrad etwa konnte manuell betrieben werden, um die Fahrgäste zu evakuieren.

Deutzer Kirmes 2024: Fahrgeschäfte, Öffnungszeiten, Feuerwerk – alle Infos

Was war die Ursache vom Stromausfall?

Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt an einem Hauptstromrelais den Stromausfall ausgelöst hatte. Der Fehler aktivierte den Notschalter, wodurch die Stromversorgung nicht wiederhergestellt werden konnte.

Gegen 20.15 Uhr dann die schlechte Nachricht: Die Polizei gab durch, dass die Kirmes für den Abend geschlossen bleibe. Das Volksfest soll noch bis einschließlich kommenden Sonntag laufen (3. November).

Weiterlesen: Das kostet euch ein Besuch auf dem Kölner Herbstvolksfest

mit Material der dpa