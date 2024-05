Inselfest in Köln Porz 2024: Alle Infos zum CDU-Fest in Zündorf

Vom 9. bis zum 12. Mai 2024 freuen Kölner sich wieder aufs Inselfest in Porz-Zündorf und das nun zum 45. Mal. Auf der Halbinsel Groov warten Karussells, ein Riesenrad, Verkaufsstände und andere Attraktionen auf Besucher. Und: Das Inselfest ist ein perfektes Ausflugsziel an Vatertag (Christi Himmelfahrt). Denn neben Bierbuden gibt es auch ein buntes Bühnenprogramm mit kölscher Musik – mehr Rheinland geht nicht!

Was? Inselfest 2024

Wann? 9. bis 12. Mai 2024

Wo? An der Groov, 51143 Köln

Inselfest Groov 2024 in Köln-Porz-Zündorf: Programm, Termine, Öffnungszeiten

Das Inselfest 2024 an der Groov in Porz-Zündorf beginnt am Donnerstag, den 9. Mai (Vatertag) um 11 Uhr und endet am Sonntag, 21. Mai um etwa 22 Uhr.

Inselfest 2024 an der Groov: Programm am Donnerstag, 9. Mai (Vatertag)

Moderation: Kay Passman

11 Uhr: Eröffnung

12 Uhr: Ellener Dorfmusik

14 Uhr: Klaus K.

15 Uhr: Micky Brühl

16 Uhr: Martina Köllner

17 Uhr: Palaver

18.30 Uhr: Sound Convoy

20 Uhr: Torben Klein

Inselfest 2024 an der Groov: Programm am Freitag, 10. Mai

Moderation: Kay Passmann

18.15 Uhr: Band of Plenty

19.45 Uhr: Kerk und Baend

Inselfest 2024 an der Groov: Programm am Samstag, 11. Mai

Moderation: Domhätzje Nadine

11 bis 15 Uhr: Großer Porzer Kinder und Jugend Tanz-Block

15 Uhr: Domhätzje Nadine

15.30 Uhr: Pimock

16 Uhr: Drecksäck

17 Uhr: Filue

18 Uhr: Palaver

19 Uhr: Boore

20 Uhr: Domstürmer

Inselfest 2024 an der Groov: Programm am Sonntag, 12. Mai

Moderation: Kay Passmann

11 Uhr: Papa Joes Jazzband

13 Uhr: Rotznas

14 Uhr: Franky Colonia

15 Uhr: Der Schlagergrotti

16 Uhr: Bernice & Tommy

17 Uhr: Gino Dal Nero

18 Uhr: Julie Voyage

19 Uhr: Sound Convoy

Inselfest 2024: Welche Attraktionen gibt es?

Neben dem kölschen Bühnenprogramm warten auf dem „Markplatz“ an der Groov zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk, Kleidung und Co. auf Besucher und laden zum Stöbern ein. Kinder lieben das Inselfest vor allem für ihre Fahrgeschäfte, wie:

Scheibenwischer

Musikexpress

Autoscooter

Schweinchenbahn

Kinderriesenrad & Kinderkarussell

Baby Flug

Tine Factory

Fast & Furious

Mambo Dance

Beach Party

Taifun

Inselfest 2024: Kein Feuerwerk am Sonntag

Wie auch 2023 gibt es in diesem Jahr kein Feuerwerk. Die Macher hinter dem Inselfest in Zündorf schrieben dazu im Vorjahr auf ihrer Website: „Aus technischen Gründen und der Umwelt zuliebe findet kein Feuerwerk mehr statt.“

Inselfest 2024: Anfahrt zur Groov in Köln-Porz-Zündorf

Mit der KVB-Linie 7 erreichen Gäste das Inselfest ganz einfach über die Endhaltestelle „Zündorf“. Von dort aus sind es nur 600 Meter bis zur Inselfest-Bühne. Alternativ können ÖPNV-Kunden mit dem Bus 164 an der Haltestelle „Zündorf Kirche“ oder „Zündorf Marktstraße“ aussteigen. Anreisende mit dem Auto können ihren PKW am Tulpenweg oder am Gartenweg in 51143 Köln abstellen.