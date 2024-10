Gänseessen in Köln 2024: 5 Restaurant für den "Gans" feinen Genuss

Ein Traditionsgericht par excellence: Saftiger Rotkohl, perfekt gegarte Klöße und dazu ein knuspriger Gänsebraten. Beim Lesen fängt der Mundraum förmlich an zu Speicheln. Natürlich kann man das Gericht auch in der eigenen Küche selbst kochen, aber viel einfacher und gemütlicher geht’s doch in einem geeigneten Restaurant. Wir stellen euch Spots zum gemeinsamen Gänseessen für Familie, Freunde und Partner vor.

Weinstube Bacchus in Neustadt-Süd

Gar als fünfte Jahreszeit wird die Gänsezeit in der Weinstube Bacchus eingeläutet. Das traditionelle Gänseessen startet hier ab Ende Oktober. Das klassische Gänsemenü nach Mutters Rezept samt Vorspeise, Dessert und leckeren Beilagen wie Rotkohl und Maronen gibt’s für vier bis fünf Personen auch für zu Hause.

Kosten: Knapp 51,40 Euro (3-Gänge-Menü), Lieferung nach Hause: 150 Euro (halbe Gans: 75 Euro)

Adresse: Rathenauplatz 17, Köln 50674

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags 18 bis 23.30 Uhr

Reservierung und Vorbestellung: 0221 217986 bzw. per Mail: info@weinstubebacchus.de

Hanse Stube im Excelsior Hotel Ernst

Ab dem 1. November zieht der Duft von Kölns knusprigster Gans wieder durch die Küche des Excelsior Hotel Ernst. Küchenchef Joschua Tepner brät die Südoldenburger Freilandgans bis sie zart und saftig und dabei rundum herrlich gold-braun geworden ist. Der saftige Preis zahlt sich aus, denn die Gans wird direkt am Tisch für euch tranchiert. Dazu serviert das Restaurant klassisch Kartoffelklöße, Apfelrotkohl, kandierte Maronen und Rosinenschmoräpfel.

Kosten: 88 Euro pro Person, 340 Euro für vier Personen

Adresse: Trankgasse 1, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags von 12 bis 14.30 Uhr und 17.20 bis 20 Uhr sowie 20.30 bis 22.30 Uhr

Reservierung und Vorbestellung: 0221 2701

Em Krützche in der Kölner Altstadt

Im Restaurant Em Krützche bekommt ihr ab dem 20. Oktober eure Gans ganz bequem per Gänse-Taxi nach Hause geliefert oder auch als „Gans to go“. Anfragen gebt ihr dafür per Telefon auf. Das Gänsemenü wird hier mit einem knackigen Feldsalat, Maronen, Birnenkartoffeln, Apfel-Rotkohl und hausgemachten Kartoffelklößen im Zwei-Gänge-Menü serviert. Guten Appetit!

Kosten: ab 49,50 Euro (Zwei-Gänge-Menü), für vier Personen 198 Euro

Adresse: Am Frankenturm 1-3, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags von 12 bis 23 Uhr

Reservierung und Vorbestellung: 0221 2580839

Bei Oma Kleinmann an der Zülpicher Straße

Der 11.11 ist nicht nur der Beginn der närrischen Jahreszeit, sondern auch der Starttermin für das diesjährige Gänseessen im Oma Kleinmann. Serviert wird euch der Vogel mit Kartoffelklößchen, Rosenkohl, Rotkraut, Maronen und Apfelkompott. Wer ein leckeres Gänsemenü im urigen Lokal genießen möchte, sollte unbedingt daran denken, rechtzeitig einen Tisch zu reservieren.

Kosten: 54,90 Euro (3-Gänge-Menü)

Adresse: Zülpicher Str. 9, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis Donnerstags von 17 bis 0 Uhr, Freitags bis Samstags von 17 bis 1 Uhr und Sonntags von 15 bis 23 Uhr

Reservierung und Vorbestellung: 0221 232346 bzw. per Mail: reservierung@beiomakleinmann.de

Schmausen auf 100 Metern Höhe im Köln Sky

„Brust oder Keule?“, lautet das Motto am 8. und 9. November im Köln Sky. Das Restaurant in 100 Metern Höhe serviert euch die Gans als 4-Gang-Menü mit hausgemachten Kartoffelklößchen und Feigen-Rotkohl, eine Kreation vom Küchenchef Sönke Höltgen persönlich. Wichtig: Damit ihr in den Genuss der leckeren Speisen kommen könnt, müsst ihr euer Gänseessen im Vorfeld reservieren.

Kosten: 120 Euro pro Person

Adresse: Ottoplatz 1, 50679 Köln

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag ab 19 Uhr (Gänsebrunch am Sonntag)

Reservierung und Vorbestellung: 0221 8888970