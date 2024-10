Ab Mitte November laden wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte in Köln zu Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln ein. Auch in diesem Jahr ist der Hafenweihnachtsmarkt mit von der Partie. Alles, ihr über ihn wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wo befindet sich der Hafenweihnachtsmarkt in Köln?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt (@koelner_hafenweihnachtsmarkt)

Den beliebten Weihnachtsmarkt findet ihr in unmittelbarer Nähe des Schokoladenmuseums. Die genaue Adresse lautet: Am Schokoladenmuseum 1, 50678 Köln.

Wann hat der Kölner Hafenweihnachtsmarkt 2024 geöffnet?

Dieses Jahr öffnet der Hafenweihnachtsmarkt bereits am 15. November seine Pforten und wird diese dann voraussichtlich bis zum 23. Dezember geöffnet haben.

Weiterlesen: Weihnachtsmarkt Köln: Die 7 schönsten Märkte in der Domstadt

Täglich von 11 bis 21 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis 22 Uhr, könnt ihr hier nach Lust und Laune schlendern und es euch gut gehen lassen. Am Volkstrauertag (17. November) sowie am Totensonntag (24. November) öffnet der Weihnachtsmarkt erst um 18 Uhr.

Welche Stände gibt?

Besucher können sich auf über 70 Stände in schneeweißen Pagodenzelten, die passend zur Hafenszenerie wie Schiffkegel aussehen, freuen. An diesen erwartet euch ein großes und bewusst hochwertiges Warensortiment und Kunsthandwerk mit Produkten aus aller Welt und „Made in Cologne“ von regionalen Designern. Hungrige Besucher können sich derweil an der reichen Auswahl leckerer Speisen, wie etwa Flammlachs und original Hamburger Fischbrötchen, bedienen. Die klassische Weihnachtsmarkt-Bratwurst und weitere Leckereien vom Grill findet ihr hier selbstverständlich auch.

Ebenfalls spannend: Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ in Köln 2024: Bald geht es los!

Ebenfalls nicht fehlen darf Glühwein. Diesen bekommt ihr auf dem drei Meter langem 3-Mast-Holzschiff „Trudel“ serviert. Die „Leuchtturm-Hafenspelunke“ bietet Glühbier und Feuerzangenbowle an. Für Freunde ausgefallener Getränke bietet der Stand zudem Hot-Gin-Cider und Craftbeer-Tastings an.

Welche Attraktionen erwarten mich?

Kinder dürfen sich auf dem Hafenweihnachtsmarkt auf die Rheinpiraten freuen, welche die jüngsten Besucher mit Seemannsgarn und Piraten-Jonglage unterhalten. Daneben zaubert auch das beliebte Bauchladen-Puppentheater den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht. Spielboote und ein Kinderzelt sind ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt aufgestellt. Außerdem gibt es eine von Kölner Kitas gestaltete Krippe.

Lese-Tipp: 10 schöne Weihnachtsmärkte in NRW, die 2024 als erstes eröffnen

Das Markt-Highlight ist jedoch das 50 Meter hohe Riesenrad, welches einen fantastischen Ausblick auf das ganze Geschehen sowie den Kölner Dom und die City bietet.

Ein Kombiticket, welches eine Fahrt im Riesenrad und einen Besuch im Schokoladenmuseum sowie einen Rabatt auf den Einkauf im Chocolat Shop beinhaltet, gibt es im Online-Shop des Museums für 21 Euro. Schüler (6 bis 15 Jahre) zahlen 13 Euro und Kinder unter sechs Jahren 6 Euro. Das Rad hat täglich von 11 bis 21 Uhr sowie Freitags und Samstags bis 22 Uhr geöffnet. Am Volkstrauertag (17. November) öffnet es ab 13 Uhr und am Totensonntag (24. November) um 18 Uhr.

Heiraten auf dem Hafenweihnachtsmarkt: Was steckt dahinter?

Eine weitere beliebte Attraktion auf dem Hafenweihnachtsmarkt ist das Heiraten auf Probe für 24 Stunden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine offizielle Hochzeit, sondern viel mehr um eine lustige Zeremonie.

„Bei uns in Köln verheiratet Kapitän Klaas Klabauter auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt jeden – jeglichen Alters, Geschlechts sowie jeglicher Nationalität oder Religion“, heißt es dazu auf der Homepage des Weihnachtsmarktes.

Noch mehr zum Thema: 7 außergewöhnliche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW

Die einzige Voraussetzung für die Spaß-Ehe sei, dass sich die zwei Getrauten lieben. Die Trauung wird dann humorvoll abgehalten und das „Hochzeitspaar“ erhält eine Urkunde. Da das Heiraten auf Probe sehr beliebt ist, sollten sich Interessierte vorab per Mail für ihren Wunschtermin anmelden. Die Ehegelöbnisse werden jeden Mittwoch halbstündlich zwischen 16 Uhr und 19 Uhr abgehalten und sind kostenlos. Gerne kann allerdings vor Ort für den guten Zweck gespendet werden.

Findet der Neujahrsmarkt wieder statt?

Im Anschluss an den Kölner Hafenweihnachtsmarkt folgt am selben Standort ab dem 26. Dezember 2024 der Neujahrsmarkt. Auch auf diesem wird es leckeren Speis und Trank sowie Fahrten im Riesenrad geben. Der nachfolgende Markt geht bis zum 1. Januar 2025 und hat täglich von 12 bis 20 Uhr, bei großem Andrang auch länger, geöffnet.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Hafenweihnachtsmarkt?

Wer mit der Straßenbahn anreisen möchte, nimmt am besten die Linie 1, 5 oder 7 und fährt bis zur Haltestelle Neumarkt. Von dort aus sind es etwa zehn Minuten Fußweg bis zum Hafenmarkt. Die Linien 3 und 4 bringen euch ebenfalls zum Markt. Steigt dafür an der Haltestelle Severinstraße aus und lauft den Rest des Weges über die große Witschgasse zum Rhein.

Alternativ kann auch die Buslinie 133 genommen werden (Haltestelle: Schokoladenmuseum). Diese hält in unmittelbarer Nähe des maritimen Weihnachtsmarktes.

Wo kann ich am Hafenweihnachtsmarkt in Köln parken?

Autofahrer können ihren fahrbaren Untersatz im Parkhaus Rheinauhafen Nord/Bayernturm (500 Plätze) oder im Parkhaus Rheinauhafen (800 Plätze) abstellen.