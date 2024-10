Glühwein für 1 Euro! Der Aldi-Weihnachtsmarkt ist zurück in NRW

Während Weihnachtsmarkt-Besucher auf den herkömmlichen Weihnachtsmärkten in NRW ins Schlottern kommen, wenn sie die Preise sehen, bietet Aldi Süd in diesem Jahr wieder Glühwein, Bratwurst und Co. zum Spottpreis an! Düsseldorf Tonight hat den Billig-Weihnachtsmarkt bereits im letzten Jahr besucht. Hier bekommt ihr einen Eindruck von der Atmosphäre!

Prominente Unterstützung gab es bei der Weihnachtsmarkt-Eröffnung von den Influencern Niklas van Lipzig und David Martin.

„Aldi ermöglicht auch in diesem Jahr eine bezahlbare Weihnachtszeit für alle und erweitert den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands 2024 auf vier Städte. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird der Weihnachtsmarkt dieses Jahr in Köln, München, Stuttgart und Frankfurt stattfinden. Alle Einnahmen werden an die Off Road Kids Stiftung gespendet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Discounter-Riesen.

Aldi-Weihnachtsmarkt: Das sind die Termine

Auch in einer NRW-Stadt soll es den Billig-Glühwein für einen Euro wieder geben. Vom 12. bis zum 14. November gastiert der Aldi-Weihnachtsmarkt vor der Aldi-Süd-Filiale in Köln-Ehrenfeld. Danach stehen weitere Termine in anderen Bundesländern an:

12.-14. November, Grüner Weg 2 in Köln Ehrenfeld

12.-14. November, Zielstattstraße 73 in München

19.-21. November, Hanauer Landstraße 283 in Frankfurt am Main

19.-21. November, Deckerstraße 75 in Stuttgart

Aldi-Süd-Weihnachtsmarkt: Das kosten Bratwurst, Glühwein und Co.

Glühwein und alkoholfreie Alternativen: 1 Euro

Crêpes in verschiedenen Variationen: 2 Euro

Bratwurst (auch veggie): 2 Euro

Süße Plätzchen-Variationen, je Tüte: 1 Euro

Eine kostenlose Foto-Aktion und ein Kinderkarussell runden den Aldi-Weihnachtsmarkt ab.

Einnahmen werden gespendet

Aldi Süd will sich in der Weihnachtszeit sozial engagieren. Alle Einnahmen der Weihnachtsmärkte werden an die Off Road Kids Stiftung gespendet, um die Arbeit zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen ohne Zuhause eine Perspektive zu geben. Die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt kommen dabei der jeweiligen Region zugute, heißt es von Aldi Süd.