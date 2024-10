Wer träumt nicht davon, in die Gemälde eines der größten Meister der Kunstgeschichte einzutauchen? Mit der Ausstellung „Monets Garten“ wird dieser Traum nun Wirklichkeit. Die interaktive Erlebnisreise lädt Besucher ein, in die Welt von Claude Monet einzutauchen und seine berühmten Werke auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben.

Wann und wo findet die Ausstellung statt?

Köln wird zur Kunstmetropole: Ab dem 16. Oktober 2024 lädt die Alegria Exhibition Hall zu einer außergewöhnlichen Reise in die Welt von Claude Monet ein. Die interaktive Ausstellung „Monets Garten“ präsentiert 76 Werke des französischen Malers.

MONETS GARTEN - EIN IMMERSIVES AUSSTELLUNGSERLEBNIS Das immersive Kunsterlebnis MONETS GARTEN zeigt eine fantastische Multimedia- Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts! Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der der Besucher ganz in die Welt und die berühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen kann. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. Foto: Morris Mac Matzen Begehbare Kunst: Die Ausstellung "Monets Garten" in Köln zeigt die schönsten Werke des Künstlers auf immersive Art. Foto: Lukas Schulze Foto: Morris Mac Matzen Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der der Besucher ganz in die Welt und die berühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen kann. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. November in Hamburg Eröffnung! Das immersive Kunsterlebnis MONETS GARTEN zeigt eine fantastische Multimedia- Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts! Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der der Besucher ganz in die Welt und die berühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen kann. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. Photo: Morris Mac Matzen für MONETS GARTEN ###Verwendung honorarfrei im Zusammenhang mit redaktioneller Berichterstattung zu MONETS GARTEN - Ein immersives Ausstellungserlebnis.### 11.11.2022 – 29.1.2023 UNITED SCENE Gaußstr. 190 a, 22765 Hamburg MO-SO 10:00 bis 21:00 Uhr (letzter Einlass 20:00 Uhr) Tickets: 22 Euro (Samstag, Sonntag, Feiertage 25 Euro) www.monets-garten.de Pressekontakt: Medienagentur Hamburg, Birgit Hohl +49 179 5153432 birgit.hohl@medienagentur-hamburg.com Pressematerial unter: https://www.monets-garten.de Foto: Morris Mac Matzen MONETS GARTEN - EIN IMMERSIVES AUSSTELLUNGSERLEBNIS kommt für kurze Zeit nach Hamburg Die Erfolgsausstellung feiert am 11. November in Hamburg Eröffnung! Das immersive Kunsterlebnis MONETS GARTEN zeigt eine fantastische Multimedia- Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts! Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der der Besucher ganz in die Welt und die berühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen kann. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. Photo: Morris Mac Matzen für MONETS GARTEN ###Verwendung honorarfrei im Zusammenhang mit redaktioneller Berichterstattung zu MONETS GARTEN - Ein immersives Ausstellungserlebnis.### 11.11.2022 – 29.1.2023 UNITED SCENE Gaußstr. 190 a, 22765 Hamburg MO-SO 10:00 bis 21:00 Uhr (letzter Einlass 20:00 Uhr) Tickets: 22 Euro (Samstag, Sonntag, Feiertage 25 Euro) www.monets-garten.de Pressekontakt: Medienagentur Hamburg, Birgit Hohl +49 179 5153432 birgit.hohl@medienagentur-hamburg.com Pressematerial unter: https://www.monets-garten.de Foto: Morris Mac Matzen MONETS GARTEN - EIN IMMERSIVES AUSSTELLUNGSERLEBNIS kommt für kurze Zeit nach Hamburg Die Erfolgsausstellung feiert am 11. November in Hamburg Eröffnung! Das immersive Kunsterlebnis MONETS GARTEN zeigt eine fantastische Multimedia- Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts! Inszeniert wird das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Technik, mit der der Besucher ganz in die Welt und die berühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) eintauchen kann. Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden. Für den Betrachter verwandelt sich Illusion in Realität. Ausstellung „Monets Garten" blüht in Köln auf: Sehen, Riechen und selbst Teil der Kunst sein Foto: Lukas Schulze Foto: Morris Mac Matzen

Wo gibt es Tickets, was kosten sie?

Tickets können im Online-Ticketshop erworben werden. Je nach Auslastung sind auch noch Tickets vor Ort erhältlich (nur bargeldlos). Die Karten können immer für ein 15-minütiges Einlasszeitfenster gebucht werden. Die Besuchszeit ist unbegrenzt.

Die Ticketpreise fangen bei 20 Euro für Erwachsene an. Das hängt jedoch ganz vom Wochentag ab. Eine Übersicht:

Montag: 20 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder ab 6 J. 16 Euro)

Dienstag bis Freitag: 22 Euro (ermäßigt 20 Euro, Kinder ab 6 J. 18 Euro)

Samstag, Sonn- und Feiertag: 26 Euro (ermäßigt 23 Euro, Kinder ab 6 J. 21 Euro)

Wie viel Zeit sollte man für den Besuch einplanen?

Der Veranstalter rechnet für einen Besuch etwa 60 bis 70 Minuten ein.

Was ist das besondere an der Ausstellung „Monets Garten“?

In einer aufwendigen Inszenierung mit 3D-Mapping-Technologie werden Monets Gemälde zum Leben erweckt. Durch eine Kombination aus Projektionen, Musik, Düften und interaktiven Elementen sind die Besucher dazu eingeladen, die Kunstwerke aktiv zu erkunden und selbst Teil des Geschehens zu werden. Ob als Maler, der seine eigene Seerose gestaltet, oder als Spaziergänger in Monets Garten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Monets Garten (@monetsgarten)

„Die Ausstellung ist ein Erlebnis für alle – von jung bis alt. Die Besucher erleben die Welt Claude Monets, seine Farben und berühmten Werke auf wunderbare Weise so, als ob sie tatsächlich in der Szenerie sind. Farben, Licht, die Projektion des Wassers – alles wird lebendig!“, Roman Beranek, Kreativdirektor der Ausstellung.

Die Ausstellung führt die Besucher durch drei thematische Bereiche: „Das Atelier“ gibt einen Einblick in Monets Arbeitsweise und die Entstehung seiner Werke, während „Monets Garten“, die berühmte Gartenlandschaft in Giverny, zu einem interaktiven Spaziergang einlädt. Der „Showroom“ lässt Besucher vollständig in Monets Gemälde eintauchen.

Ein Erfolgsprojekt auf Welttournee

„Monets Garten“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schweizer Kreativlab „Immersive Art AG“ und der Alegria Konzert GmbH. Nach erfolgreichen Stationen in Berlin, New York, Wien, Hamburg und Stuttgart tourt die Ausstellung nun weiter durch die Welt – und macht nun Halt in Köln.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Monets Garten (@monetsgarten)

Was bedeutet „immersiv“?

Der Begriff „immersiv“ bezeichnet ein intensives Eintauchen in eine künstlich geschaffene Welt aus Bild und Ton. Durch 3D-Mapping-Projektionen wird diese Illusion so realistisch, dass die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen.

Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten: Alle Infos zu „Monets Garten“ im Überblick

Wann? 16. Oktober 2024 bis 26. Januar 2025

Wo? Alegria Exhibition Hall, Lichtstraße 15, Köln, (bezahlpflichtige) Parkplätze im öffentlichen Raum

Anfahrt: mit dem Auto über A57, Ausfahrt Ehrenfeld, mit der Bahn über Bahnhof Ehrenfeld (von hier ca. 10 Minuten Fußweg zum Ziel)

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 21 Uhr (letzter Einlass 20 bis 20.15 Uhr)

Tickets: online oder an der Kasse (bargeldlos)

Preise: Variieren je nach Wochentag und Personengruppe. Kinder ab 6 J., Studierende und Ermäßigungsberechtigte erhalten Ermäßigungen (Details siehe oben).

Weitere Infos und Fotos zur Ausstellung „Monets Garten“ gibt es auch auf der Webseite und auf Instagram.