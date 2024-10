Kindermuseen in NRW: Das sind die 7 besten Ausflugstipps 2024

Ein Museumsbesuch ist die perfekte Aktivität für die ganze Familie. Keine Sorge: Es muss nicht immer eine klassische Kunstausstellung sein! Neben sieben außergewöhnlichen Museen in NRW zu Themen wie „Fußball“ und „Schokolade“, gibt es auch Kindermuseen, die beim Nachwuchs für Begeisterung und strahlende Augen sorgen.

Kindermuseen sind speziell auf die Bedürfnisse der Kleinsten zugeschnitten und laden zum Staunen, Entdecken und Mitmachen ein. Das sind unsere Top 7 in NRW!

Kindermuseum „mondo mio!“ in Dortmund

Das Kindermuseum „mondo mio!“ befindet sich in Dortmund, und lädt Kinder und Familien zu einer spannenden interkulturellen Entdeckungsreise ein. Vor Ort gibt es Ausstellungen für alle Altersklassen: Die Dauerausstellung „NIJAMBO“ ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre und zeigt, wie unser Alltag mit dem Leben von Menschen in anderen Ländern verbunden ist. Die Ausstellung „WELTENKINDER“ ist für Kinder ab drei Jahren gedacht. Sie können zusammen mit ihren Familien unter dem Motto „kulturelle Vielfalt ist ein Abenteuer vor der Haustür“ auf die Reise gehen und herausfinden, was man braucht, um sich überall auf der Welt zuhause zu fühlen. Der „WELTENKINDER Kleinkindbereich“ ist für die Altersklasse von null bis drei Jahre vorgesehen und bietet einen Erlebnisraum. In diesem Teil des Kindermuseums können sich die Kinder aus großen und kleinen Bauelementen ihre eigene Welt erschaffen. Adresse: Florianstraße 2, 44139 Dortmund

Florianstraße 2, 44139 Dortmund Öffnungszeiten: Sa. und So. 11 bis 17 Uhr mit Zeitfenster-Reservierung „Stars of the Galaxy"-Museum in Mönchengladbach Eure Kinder sind Fans von Yoda, Luke Skywalker, Darth Vader und anderen Filmfiguren? Dann könnte ein Besuch im Stars of the Galaxy in Mönchengladbach genau das Richtige für sie sein. Zu entdecken gibt es lebensgroße Filmfiguren, Laserschwert- und Waffenrepliken aus Star Wars-Filmen und viele weitere galaktische Exponate. Für Kinder seien nach Angaben der Website vor allem Han Solo in Karbonit eingefroren und die limitierten Lego-Modelle (darunter ein 3,20 langer Sternenzerstörer bestehend aus 400 000 einzelnen Teilen) interessant. Tipp: Wer sich für das Stars of the Galxy Museum in NRW interessiert, sollte sich warm anziehen. Die Ausstellung befindet sich in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schwimmbades. Dort gibt es keine Heizungsanlage mehr, weshalb es etwas kälter werden könnte. Adresse: Berliner Pl. 10, 41061 Mönchengladbach

Berliner Pl. 10, 41061 Mönchengladbach Öffnungszeiten: Do. und Fr. 12 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 12 bis 17 Uhr Weitere Informationen findet ihr hier. Westfälisches Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster Für pferdebegeisterte Kinder ist das Westfälische Pferdemuseum in NRW der wahrgewordene Traum: Die Ausstellung findet ihr mitten im Allwetterzoo Münster, dementsprechend macht eine Kombination mit dem Zoo-Besuch Sinn. Der Besuch des Museums inklusive Sonderausstellungen und Pferdeshows ist im Zooeintritt enthalten. Auf 1000 Quadratmetern könnt ihr euch mit euren Kindern über die Geschichte der Westfälischen Pferde informieren. Mitmachaktionen und spannende Original-Objekte vermitteln Einblicke in die jahrhundertlange Beziehung zwischen Pferd und Mensch. Zusätzlich trefft ihr auf das westfälische Reitpferd „Polydor“. Er ist einer der erfolgreichsten Zuchthengste aller Zeiten. Adresse: Sentruper Str. 315, 48161 Münster

Sentruper Str. 315, 48161 Münster Öffnungszeiten: 365 Tage im Jahr geöffnet: 1. März bis 3. November: 9 bis 18 Uhr, 4. November bis 28./29. Februar: 9 bis 16.30 Uhr Weitere Informationen findet ihr hier. Deutsches Museum in Bonn Das Deutsche Museum in Bonn bietet einen Bereich speziell für Kinder an. Dabei handelt es sich um eine Mitmach-Ausstellung in NRW für Drei- bis Achtjährige. Am Wasserbereich mit Strömungskanal, Schleuse und Kran erforschen sie beispielsweise, welche Kräfte das Wasser hat. Mithilfe eines Feuerwehrautos finden sie heraus, welches Teil des Wagens das Wichtigste ist, und warum die Schutzausrüstung essenziell ist. Zusätzlich zu entdecken gibt es eine XXL-Gitarre, eine riesige Kugelbahn, ein Spielkabinett, ein Schattentheater und vieles mehr. In dem Kinderreich des Deutschen Museums in NRW lassen sich also sowohl optische, akustische als auch mechanische Phänomene am eigenen Köper erfahren. Adresse: Ahrstraße 45, 53175 Bonn

Ahrstraße 45, 53175 Bonn Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, Sa. 12 bis 17 Uhr, So. und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr „Brennpunkt" – Feuerwehrmuseum der Generationen in Arnsberg

Ihr und eure Kinder interessiert euch für die Geschichte der Feuerwehr? Dann ist das Feuerwehrmuseum der Generationen in Arnsberg ein interessantes Ausflugsziel. Hier könnt ihr euch Feuerwehrautos, Schutzkleidungen und Feuerwehrausrüstungen aus verschiedenen Generationen ansehen.

Ursprünglich befand sich die Sammlung des Mitmachmuseum in einem Fachwerkbau auf dem Schlossberg. Seit dem Umzug finden Gäste es gegenüber vom Arnsberger Hauptbahnhof.

Adresse: Branddirektor-Kraemer-Str. 1, 59821 Arnsberg

Öffnungszeiten: in den ungeraden Kalenderwochen geöffnet (jeweils am Wochenende von 14 – 17 Uhr)

Weitere Informationen findet ihr hier.

Grafschafter Museum im Moerser Schloss

Auch das Grafschafter Museum im Moerser Schloss in NRW ist ein absoluter Ausflugstipp für Familien mit Kindern. Die Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof ist der perfekte Ort für Kinder, um in verschiedene mittelalterliche Rollen schlüpfen und sich verkleiden. In dem Städtchen gibt es eine Töpferei, ein Backhaus, einen Stall sowie einen Stadtturm mit Kerker.

Dort lernen Kinder, welche Aufgaben der Bubenkönig hatte, was ein Ackerbürger war, und ob es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in Moers schon Kaufhäuser gab. Eltern können währenddessen ihre Zweisamkeit genießen, denn die Kinder werden bis zu zwei Stunden von Pädagogen betreut.

Adresse: Kastell 9, 47441 Moers

Kastell 9, 47441 Moers Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. bis So. 11 bis 18 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Lese-Tipp: Das sind die 7 schönsten Schlösser und Burgen in NRW

Neanderthal Museum in Mettmann

Das Neanderthal Museum nahe Düsseldorf, ist für Familien mit Kindern ebenso gewappnet wie für Familien mit Babys. In der Ausstellung lernt ihr vieles über die Ur- und Frühgeschichte der Menschheit und über Neandertaler. Für Kinder gibt es in dem Museum in NRW spezielle Kinderführungen. Das ist allerdings längst nicht alles!

Im Untergeschoss des Neanderthal Museums befindet sich eine Baby-Bar. Hier findet ihr einen Flaschenwärmer und einen Wasserkocher zum Erwärmen von Baby-Nahrung. Gleich nebenan gibt es einen Wickelraum, wo Eltern ihre Babys frisch machen können. Zudem könnt ihr für euren Besuch kostenlos einen Kinderwagen und einen Bollerwagen ausleihen.

Adresse: Talstraße 300, 40822 Mettmann

Talstraße 300, 40822 Mettmann Öffnungszeiten: Di. bis So. 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Weiterlesen: Was tun bei Regen? Die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung