In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen weiterhin herbstlich. Am Mittwoch (11. September) kann sich zeitweise die Sonne blicken lassen, jedoch ziehen im Laufe des Tages Schauer und vereinzelte Gewitter auf, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit Höchstwerten von 14 bis 17 Grad bleibt es relativ frisch. In exponierten Gebieten sowie bei Gewittern sind örtlich stürmische Böen möglich.

Auch der Donnerstag (12. September) bleibt wechselhaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad, meist überwiegt eine dichte Wolkendecke, und erneut ist mit Schauern zu rechnen. Am Nachmittag kann es außerdem vereinzelt zu Gewittern kommen.

Am Freitag (13. September) setzt sich das unbeständige Wetter fort, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. Für Samstag (14. September) prognostiziert der DWD überwiegend trockenes Wetter, abends sind größere Auflockerungen bei maximal 13 bis 17 Grad zu erwarten.

dpa