Juicy Beats 2024: 34.000 Menschen feierten im Westfalenpark Dortmund

Am Freitag und Samstag des letzten Juli-Wochenendes (26. und 27. Juli) verwandelte sich der Westfalenpark in Dortmund wieder zur Spielstätte des Juicy Beats. Der Campingplatz öffnete die Pforten hingegen schon am Donnerstag (25. Juli) ab 15 Uhr für seine knapp 2000 Camper. Perfekt für das Festivalwochenende vorbereitet, bildete sich eine lange Schlange vor den Toren, um den besten Platz auf dem Campinggelände zu ergattern. Zum 27. Mal wurde das Festival in allbekannter Location gefeiert.

Rund 34.000 Menschen feierten zur Musik von über 40 Live-Acts wie Headliner Cro und Alligatoah sowie 120 DJs die größte Party des Jahres. Obwohl im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Besucher kamen (2023: 44.000 Festivalgänger), ziehen die Veranstalter positive Bilanz.

Juicy Beats 2024 am Freitag: Das erwartete die Festivalbesucher

Am Freitag öffnete das Juicy Beats um 14 Uhr seine Tore für feierwütige Besucher. Die Festwiese mit der riesigen Hauptbühne sowie der Bereich vor der 2nd Mainstage füllten sich dabei laut den Veranstaltern schnell. Zur Eröffnung konnten Festivalgänger Auftritte von Paula Hartmann, Domiziana, Edwin Rosen und vielen mehr lauschen. Wer hingegen lieber das Tanzbein schwingen wollte, konnte dies auf den neuen Dancefloors tun: So sorgten der SixSixSounds x Voit Hardtechno Floor und King Kong Kicks Indie Pop Floor für gute Laune und beste Partystimmung.

Für den großen Abschluss sorgte Mainstage Headliner Alligatoah. Mit einer Mischung aus älteren und neuen Songs, die seine neue eine Tendenz zum Metall-Genre zeigten, brachte er das Publikum zum Ausrasten. Ein besonderes Highlight war außerdem der TukTuk Beach Bass Floor, welcher ein beeindruckendes Feuerwerk auf die Beine stellte.

Festivalsamstag mit mehren Highlights

Einen großen Start legte am Festivalsamstag Ennio auf der Mainstage hin. Generell kamen Indie-Fans mit Acts wie Mayberg an diesem Tag auf ihre Kosten. 18.000 Menschen feierten bei tollem Wetter zu Musik von Künstlern wie Mehnersmoos, Ritter Lean und Paula Carolina. Neben großen Acts auf den Mainstages hatten auch lokale Bands aus dem Raum Dortmund in diesem Jahr wieder eine eigene Bühne auf dem Festival. In Kooperation mit dem Kulturbüro Dortmund standen insgesamt 10 Bands auf der Zitronenbühne, wie das Duo Blumengarten. Ihr Auftritt zählte für viele Besucher zum Pflichttermin am Samstag. Besonders voll wurde die Wiese vor der 3rd Stage gegen Nachmittag als Künstler Tjark die Bühne betrat.

Am Abend erwartete Gäste dann ein weiterer Höhepunkt: So feierten Besucher ausgelassen zu den Auftritten von Headliner Cro und Lari Luke, welche von Konfetti-Regen begleitet wurden. Während des Auftritts von Cro konnten Besucher ihrem Idol besonders nah sein: So sorgte ein Steg ins Publikum für beste Sicht und ermöglichte darüber hinaus auch besondere Fan-Momente im Bühnengraben.

Ab 22 Uhr startete das Nacht-Programm mit einer der größten Silent Discos Deutschlands mit 7000 Kopfhörern und zahlreichen Dancefloors. So konnte unter anderem auf dem Kittball House & Tech House Floor oder den TukTuk Beach Bass Floor konnte ausgelassen gefeiert werden. Ebenso dieses Jahr wieder mit dabei: Der Techno Dancefloor Pump auf der Brombeere, der am Festivalsamstag mit einem rein weiblichen DJ Line Up glänzte. Seit Jahren bietet das Dortmunder Festival insbesondere auch inklusiven Künstlern eine Bühne.

Neuerungen auf dem Juicy Beats 2024 gut angenommen

Neuheiten wie das mobile Awareness Team und das Soli-Ticket kamen laut den Veranstaltern sehr gut an. Zum bestehenden „Wo ist Luisa“ Konzept gab es in Kooperation mit dem Jugendamt Dortmund in diesem Jahr mehrere Teams, die sich gut sichtbar in violetten Awareness-Westen über das Gelände verteilt bewegten. Beim Soli-Ticket, welches gemeinsam mit der Dortmunder Tafel und fritz-kola realisiert wurde, konnten sich 100 Kunden der Dortmunder Tafel auf ein Tagesticket inklusive Startguthaben bewerben. Das Los entschied am Ende, wer sich über ein Ticket freuen konnte.

Die wohl größte Neuerung stellte jedoch das neue Bezahlsystem dar. Die neue, einheitliche Bezahlmethode mit einem Chip im Bändchen funktionierte laut den Organisatoren reibungslos. Bei Unklarheiten konnten sich Besuchende an den Cashless Support Container wenden und Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Ticketvorverkauf für 2025 bereits gestartet

Der Kartenvorverkauf für das Juicy Beats 2025 hat nur wenige Tage nach dem Event bereits begonnen. Tickets der Phase 1 und 2 sind jedoch schon ausverkauft. Aktuell erhaltet ihr die Wochenendkarte als E-Ticket für 75,00 Euro (plus 3,50 € Systemgebühr) im Shop des Festivals.

Die nächste Ausgabe findet vom 25. bis 26. Juli 2025 statt.