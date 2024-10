Irre Wetter-Vorhersage für NRW verspricht 22 Grad Mitte Oktober

Der Herbst klopft ordentlich an die Tür! NRW startet in die neue Woche mit richtig miesem Wetter – doch aufgepasst: Die Sonnen-Wende naht!

Am Montag (14. Oktober) bleibt es erstmal ungemütlich. Der Regen gibt besonders im Süden des Landes richtig Gas, und die Temperaturen lassen einen frösteln. In den Städten pendeln sich die Werte gerade mal bei 11 bis 14 Grad ein, auf den Bergen müssen wir uns sogar mit schlappen 7 Grad zufriedengeben. Und als wäre das nicht genug, könnte in der Nacht auf Dienstag noch dichter Nebel den Weg ins Büro zur Tortur machen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag.

Sonnen-Wende am Dienstag in NRW

Aber keine Panik! Der Dienstag (15. Oktober) bringt die Wende. Das Schmuddelwetter zieht ab und es bleibt trocken – Zeit, den Schirm wieder einzupacken! Die Temperaturen steigen mit milden 13 bis 17 Grad und machen den Herbst zumindest für einen Tag erträglicher.

Und dann der Hammer: Der Mittwoch (16. Okober) fühlt sich an wie ein verspätetes Sommer-Comeback! Bis zu 22 Grad stehen auf dem Thermometer – Sonnenbrillen und T-Shirts raus! Ist das noch Herbst oder schon wieder Frühling? Bereits letzte Woche hatte Diplom-Meteorologe Dominik Jung angekündigt, das Thermometer könne jetzt wieder die 20 Grad-Marke knacken. Hier die ganze Analyse des Experten nachlesen!

Also: Durchhalten, NRW – der goldene Herbst steht in den Startlöchern.