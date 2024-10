Veltum erklärte auf Nachfrage der dpa, dass er sich „auf den letzten Drücker von der Euphorie anstecken lassen“ ließ. Nach den drei Swift-Konzerten im Juli, die die Stadt in Ausnahmezustand versetzten, wollte er „die positiven Vibes, die Energie“ der Stadt festhalten. Gemeinsam mit einem Verein, der sich für Street-Art im öffentlichen Raum einsetzt, und dem Kulturreferat der Stadt wurde schnell eine Möglichkeit gefunden, das Projekt umzusetzen.

So schön ist das Graffiti des Weltstarts

Das farbenfrohe Porträt der 34-jährigen Sängerin ist laut Veltum etwa zehn Meter hoch und fünf Meter breit. „Ich musste dafür alles stehen und liegen lassen und meiner Intuition folgen“, sagte Veltum. Nach zehn Tagen intensiver Arbeit und Trocknungszeit war das Kunstwerk in der vergangenen Woche fertiggestellt.

In der Gelsenkirchener Innenstadt wurde ein Taylor-Swift-Graffiti meterhoch an eine Hauswand gesprüht. Foto: Christoph Reichwein/dpa Hinter dem Kunstwerk steckt der lokale Artist Beni Veltum. Foto: Christoph Reichwein/dpa Das Portrait des US-Starts ist etwa zehn Meter hoch und fünf Meter breit Foto: Christoph Reichwein/dpa Im Juli hatte Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour" drei Konzerte in Gelsenkirchen gegeben. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Im Juli hatte Taylor Swift im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ drei Konzerte in Gelsenkirchen gegeben, die einen enormen Hype auslösten. Fans strömten in die Stadt, tauschten bunte Armbänder und sangen bereits vor den Konzerten ihre Hits. Die Stadt ehrte Swift auf besondere Weise, indem sie einige Ortsschilder vorübergehend in „Swiftkirchen“ änderte und der Sängerin einen Stein auf dem „Walk of Fame“ der Stadt widmete.