Impfen und Bratwurst essen: NRW-Kirmes bietet Grippeschutz an

Am Rande der Kirmes in Euskirchen können Interessierte Sonntag und Montag (28. Oktober) auf dem Simon-Juda-Markt eine Grippeschutzimpfung erhalten. Der Kreis Euskirchen bietet diese Möglichkeit nach den Jahren 2022 und 2023 erneut an, wie die Stadt mitteilt. Besucher sollten lediglich ihren Impfausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen. Zuvor hatte unter anderem der WDR darüber berichtet.

Grippeschutzimpfungen auch in der Apotheke möglich

Das Impfangebot des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung ist heute von 14 bis 19 Uhr und morgen von 11 bis 19 Uhr verfügbar. Die Impfung erfolgt ohne Termin in einem Geschäft. In Nordrhein-Westfalen kann man sich neben Arztpraxen auch in zahlreichen Apotheken impfen lassen, sowohl gegen Grippe als auch gegen Corona.

