Hochsommer? Nicht in NRW! Hier drohen am Wochenende Gewitter

Das Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird warm, aber wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen am Samstag zwischen 24 und 27 Grad und am Sonntag zwischen 22 und 24 Grad. Es wird teils bewölkt, bleibt aber überwiegend trocken.

Wochenend-Wetter in NRW auf einen Blick

Ostwestfalen: 25 Grad

Rheinland: 27 Grad

Hochsauerland: 20 Grad

Am Samstag können in der Eifel sogar Gewitter und Starkregen auftreten, während es ansonsten nur vereinzelt zu Schauern kommen kann. Besonders am Sonntag wird es weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

In der Nacht zum Sonntag kann es laut DWD zeitweise schauerartigen Regen geben. Die Nacht zum Montag bleibt voraussichtlich trocken, und auch zum Wochenstart soll es tagsüber trocken bleiben.

dpa