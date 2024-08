Zu Beginn der Woche sollten die Menschen in Nordrhein-Westfalen nach einem schattigen Plätzchen Ausschau halten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen am Montag auf 29 bis 34 Grad, in höheren Lagen auf etwa 27 Grad. Der Tag wird überwiegend sonnig und trocken, begleitet von einem schwachen bis mäßigen Wind. Eine baldige Abkühlung ist nicht in Sicht. Die Prognose verspricht eine Tropennacht mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad.

Am Dienstag wird es sogar noch wärmer. Die Meteorologen erwarten schwülheißes Wetter mit Temperaturen von 31 bis 35 Grad. Im Laufe des Tages sind Schauer und teils heftige Gewitter möglich, so der DWD. Lokal können auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Auch nachts bleibt es unbeständig mit Regen und Gewittern bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad.

Der Mittwoch wird laut DWD bewölkt und weiterhin schwül und warm bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Im Tagesverlauf ist erneut mit Niederschlägen zu rechnen, teils begleitet von kräftigen Gewittern, Starkregen und Hagel. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 14 bis 18 Grad.

dpa