Hoch Piet bringt NRW "längste Schönwetter-Phase des Sommers"

Zum Ende des Sommers wird es nochmal richtig knackig heiß. Das Hoch "Piet" sorgt jetzt für warme Luftmassen in NRW – und Sonne satt!

Bei sommerlichen Temperaturen wollen wir ein Eis in schöner Atmosphäre, wie hier am Yachthafen in Düsseldorf, nicht entgehen lassen. Foto: Tonight.de