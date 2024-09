Herbstschock in NRW: So nass wird die erste Oktoberwoche

Es ist an der Zeit, den Regenschirm griffbereit zu haben und sich warm einzupacken. Die neue Woche startet in NRW mit einem echten Herbstschock: Kälte, Regen und sogar stürmische Böen bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen.

Ungemütliches Wetter am Montag in NRW

Schon der Montag lässt wenig Gutes erahnen. Mit Temperaturen von gerade einmal 14 bis 17 Grad wird es ungemütlich. Über dem Bergland und an den Nordrändern drohen starke Böen, und auch im Rest des Landes frischt der Wind ordentlich auf. Die Wolken lassen die Sonne kaum durch – Regenjacke nicht vergessen! In der Nacht wird es dann so richtig nass: Weitere Schauer stehen an.

So wird das Wetter in NRW am Dienstag, 1. Oktober 2024

Am Dienstag erwartet uns noch mehr Regen! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar vor kräftigen Schauern und stürmischen Böen. Bei maximal 18 Grad wird es zwar minimal milder, aber angenehm? Fehlanzeige!

Immer wieder Regenschauer am Mittwoch erwartet

Auch der Mittwoch bleibt düster. Die Wolken dominieren und bringen immer wieder Schauer mit sich. Erst gegen Abend könnte sich der Regen langsam beruhigen – doch mit Temperaturen um die 13 bis 16 Grad fühlt sich das immer noch mehr nach November als nach Oktober an. Am Donnerstag entspannt sich die Lage etwas, doch von echtem Sonnenschein bleibt NRW weit entfernt. Nur vereinzelt fallen dann noch leichte Schauer.

