Herbstlicher Wetterumschwung: Sturm, Regen und Kälte kommen auf NRW zu

Der Sommer verabschiedet sich allmählich und es wird spürbar milder – auch in Nordrhein-Westfalen. Hier wird bis Freitag (13. September) herbstliches Wetter mit Temperaturen unter 20 Grad erwartet. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Werte am Dienstag (10. September) auf maximal 17 bis 19 Grad, während sich am Nachmittag von Nordwesten her zunehmend Wolken bemerkbar machen. Zunächst wird es am Niederrhein und im Münsterland regnen, bevor sich der Regen in der Nacht weiter ausbreitet.

Für Mittwoch (11. September) prognostiziert der DWD Schauer und vereinzelte Gewitter in Nordrhein-Westfalen, wobei die Temperaturen nur 13 bis 16 Grad erreichen werden.

Auch am Donnerstag (12. September) und Freitag sind einzelne Schauer möglich. Der Donnerstag beginnt mit nur wenigen Wolken, bevor es bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad zunehmend bewölkter wird. Am Freitag soll es etwas wärmer werden, mit Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad.

dpa