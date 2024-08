Zu Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen schwüles und heißes Wetter. Am Montag wird vielerorts starke Hitze erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 34 Grad, wobei es besonders in der Südwesthälfte des Bundeslandes schwülheiß wird.

Für den Dienstag prognostiziert der DWD Temperaturhöchstwerte zwischen 31 und 35 Grad, auf den Bergen etwa 29 Grad. Im Laufe des Tages kann es zu Schauern und teils kräftigen Gewittern kommen. Örtlich sind Unwetter mit Starkregen sowie lokal auch mit Hagel und Sturmböen möglich.

Auch in der Nacht zum Mittwoch sind laut DWD weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Mit knapp über 20 Grad wird es eine sogenannte Tropennacht. Der Mittwoch wird voraussichtlich bewölkt weitergehen, wobei Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet werden. Es bleibt schwülwarm bis heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad im Westen und 31 Grad im Osten, so der DWD.

dpa