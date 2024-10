Viele Kinder freuen sich bereits auf die Halloween-Zeit. Denn immerhin heißt es dann wieder: In coole Kostüme schlüpfen und und schon kann das große Süßigkeiten-Sammeln mit Freunden losgehen! Zusätzlich gibt es in NRW zahlreiche Halloween-Events für die Kleinsten, bei denen Gruselspaß vorprogrammiert ist.

Das große Kürbisschnitzen am Düsseldorfer Carlsplatz

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von carlsplatz (@carlsplatz)



Kürbisse schnitzen ist für viele Familien mit Kindern ein absolutes Muss und macht richtig Spaß! Deshalb lädt der Carlsplatz in Düsseldorf am 31. Oktober ab 15 Uhr zum großen Kürbisschnitzen ein. Pünktlich zu Halloween können Kinder und Erwachsene kreativ werden und ihre Kürbisse in schaurig-schöne Kunstwerke verwandeln. Begleitet wird das Halloween-Event auf dem Obermarkt von den Händlern des Carlsplatzes.

In den letzten Jahren gab es während des Halloween-Events in Düsseldorf zudem besondere Kürbis­produkte an vielen Ständen. Im Angeboten waren Produkte wie Kürbisbrotaufstrich und außergewöhnlichen Kürbiskäse. Was es 2024 an den Ständen in NRW gibt, bleibt vorerst allerdings abzuwarten.

Adresse: Carlsplatz, 40213 Düsseldorf

Eintritt: frei

Lese-Tipp: Herbstausflüge in NRW: 8 tolle Kürbisausstellungen und Märkte – die besten Tipps

Schaurig schönes Halloween-Basteln in Düsseldorf

Neben dem Carlsplatz in Düsseldorf findet auch in der Stadtbücherei ein Halloween-Event statt. Dort können Kinder am 31. Oktober ab 17 ihrer Kreativität freien Lauf lassen und passend zum Anlass Fledermäuse und Gespenster basteln. In der Bücherei Flingern wird ebenfalls gebastelt, hier bereits ab 15 Uhr.

Das Event ist für Kinder ab 4 Jahren mit Begleitperson gedacht. Eine Anmeldung ist unter der Email-Adresse stbauskunft.kinder@duesseldorf.de oder unter der Nummer 0211 8994399 möglich.

Adresse: Bücherei Flingern, Hoffeldstraße 69, 40235 Düsseldorf und Stadtbücherei am Konrad-Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf

Eintritt: frei

Halloween auf dem Gertrudenhof in Hürth

Der Gertrudenhof in Hürth ist das Kürbisparadies schlechthin: Hier erwartet euch eine XXL-Kürbis-Pyramide sowie ein Kürbis-Café mit herzhaften Gerichten. Kinder hüpfen auf riesigen Hüpfburgen der „Pumpkin Bay“ herum und es gibt viele Spots für Erinnerungsfotos. Am 25., 26., 27., 30. und 31. Oktober legt der Hof noch eine Schippe drauf.

Der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth startet in die Herbstsaison 2024. Eines der Highlights vor Ort: die Kürbispyramide! Foto: Gertrudenhof / Tonight News Willkommen in der Pumpkin Bay auf dem Gertrudenhof! Foto: Gertrudenhof / Tonight News Der Hof wurde wieder fantastisch hergerichtet. Hier finden sich einige tolle Fotospots. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Auch hier lassen sich tolle Bilder schießen. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Hohen Besuch gab es auch: Triathlon Mixed Goldmedaillen-Gewinner Lars Lüsse kam auf die Bühne. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Warm machen für Halloween! Foto: Gertrudenhof / Tonight News Ein Paradies für große und kleine Gäste. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Von Samstag, 31. August bis Sonntag, 3. November 2024, lädt das 25.000 Quadratmeter große Gelände zum Familienausflug ein. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Der Kürbispark hat im Herbst von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Wir zeigen euch weitere Fotos von unserer Besichtigung Anfang September. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Bereits im Vorjahr waren wir zu Gast und extrem begeistert. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Es ist Kürbis-Saison auf dem Gertrudenhof in Hürth. Foto: Gertrudenhof Foto: Gertrudenhof / Tonight News Selbstverständlich darf auch Halloween-Dekoration nicht fehlen. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Ein Tag auf dem Gertrudenhof ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Während die Kids auf Trampolinen springen können... Foto: Gertrudenhof / Tonight News ...und Tiere auf dem Gnadenhof-Streichelzoo aus nächster Nähe streicheln und füttern. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Erwachsene können derweil im Hofladen regionale Kürbis-Produkte kaufen... Foto: Gertrudenhof / Tonight News ...und sich im Bauerncafé an leckeren Spezialitäten stärken. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Viel Spaß mit unserer Bildergalerie. Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Foto: Gertrudenhof Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Der Gertrudenhof bei Hürth verwandelt sich im Herbst in einen riesigen Kürbispark. Das Highlight: Die XXL-Kürbispyramide! Foto: Tonight / J. Former Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News Halloween 2024 in NRW für Kinder: Das sind die 5 besten Veranstaltungen Foto: Gertrudenhof / Tonight News

An allen fünf Tagen findet ein Gespenster-Spektakel mit großer Fackelwanderung statt. Der Hof in NRW erwartet euch in schaurig-schönen Kostümen. Laternen für die Fackelwanderung können entweder mitgebracht oder mit gebucht werden.

Adresse: Lortzingstraße 152, 50354 Hürth

Eintritt: Gespenster-Spektakel (ohne Fakel): 12,90 Euro, Gespenster-Spektakel (mit Fakel): 15,90 Euro, Gespenster-Spektakel für Kinder unter 3 Jahren: Kostenlos

Weitere Informationen findet ihr hier.

Halloween im Zoo: Das erwartet euch in der Zoom Erlebniswelt in NRW

Halloween im Zoo feiern? Was zunächst kurios klingen mag, ist in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen möglich. Am 31. Oktober und 1. November könnt ihr den Zoo von seiner schaurig-schönen Seite kennenlernen. Unheimliche Spukgestalten und Stelzenläufer sowie Gruselkulissen und Soundeffekte sorgen für Gänsehautmomente.

Familien mit Kindern, die von dem ganzen Gruselspaß eine Pause brauchen, finden an den Gastronomieständen im Eingangsbereich, im Alaska Diner, Ryokan Imbiss und am Grimberger Hof verschiedene Halloween-Gerichte und Snacks. Erhältlich sind sie allerdings nur gegen Aufpreis.

Adresse: Bleckstraße 64, 45889 Gelsenkirchen

Eintritt: Halloween Erwachsene: 18,90 Euro, Halloween Kind (4-12 Jahre): 13, 90 Euro

Weitere Informationen findet ihr hier.

Passend dazu: Halloween in NRW 2024: Die besten Grusel-Partys und Events – alle Veranstaltungen im Überblick

Halloween im Fort Fun Abenteuerland in NRW

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FORT FUN Abenteuerland (@fortfunabenteuerland)

Auch das Fort Fun Abenteuerland in Bestwig bietet ein Halloween-Event für Familien mit Kindern an. Am 12. und 13. und 20. Oktober könnt ihr euch auf das „Kidsoween“ gefasst machen.

Der Freizeitpark in NRW präsentiert seinen Gästen an allen drei Tagen das Das Heu-Labyrinth „Scare-Crow-Corner“ sowie die Walk-Acts „Pete & Peppy Pumpkin“. Zusätzlich gibt es Grusel-Musik, Kinderschminken und Spooky Snacks und Stockbrot. An Halloween selbst (31. Oktober) sind Kinder in dem Fort Fun Abenteuerland allerdings tabu. An diesem Abend haben nur Leute über 18 Einlass.

Adresse: Aurorastraße 50, 59909 Bestwig

Eintritt: variiert je nach Datum

Weitere Informationen findet ihr hier.

Weiterlesen: Movie Park in Bottrop mit Halloween Horror Festival 2024: Öffnungszeiten, Tickets, alle Infos