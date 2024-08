Hagel, Starkregen, Sturmböen: DWD warnt vor Unwetter in NRW

Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner und dann ein ganzer Sommer…

Nach einer Phase mit Hitze und warmen Nächten bleibt es in Nordrhein-Westfalen auch in den nächsten Tagen schwülwarm, begleitet von Gewittern, aber immerhin mit etwas Abkühlung. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind im Verlauf des Mittwochs (14. August) erneut Schauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten.

In einigen Regionen des Bundeslandes könnte es zu Starkregen mit Mengen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Auch Hagel und stürmische Böen sind möglich. Der Warnlagebericht des DWD weist darauf hin, dass örtlich Unwetter mit heftigem Starkregen von 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen bis 80 Stundenkilometer auftreten können. Die Tageshöchsttemperaturen liegen westlich des Rheins bei 25 Grad, in Ostwestfalen bei 28 Grad. Nachts kühlt es auf 12 bis 19 Grad ab und die Gewitter lassen nach.

Lese-Tipp: Alle aktuellen Wetter-Themen findet ihr hier.

Wetter in NRW ab Donnerstag wieder freundlicher

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen sonniges und trockenes Wetter mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad, im Bergland zwischen 21 und 24 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad. Der Freitag wird laut DWD überwiegend heiter bei 24 bis 29 Grad, in höheren Lagen bei 23 Grad. Im Nordwesten kann es ab dem Nachmittag regnen. Die Nachttemperaturen werden voraussichtlich zwischen 14 und 18 Grad liegen.

Schon gewusst? Am Carlsplatz gibt es jetzt kostenlose Sonnencreme-Spender

So heiß war es am Dienstag in NRW wirklich

Am Dienstag wurde nach vorläufigen Daten des DWD mit über 36 Grad der diesjährige Temperaturrekord von 35,4 Grad in Nordrhein-Westfalen fast übertroffen. In Ennigerloh-Ostenfelde im Kreis Warendorf wurden 36,2 Grad gemessen.

Wie es zu der Rekordhitze in NRW kam, hat uns Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Interview erklärt.

dpa