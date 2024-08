So wird das Wetter vom 5. bis 8. August in NRW

Nach einer Phase von Regen und vielen Wolken zeigt sich der Sommer in der kommenden Woche endlich von seiner schönen Seite: In Nordrhein-Westfalen erwartet uns zu Wochenbeginn blauer Himmel mit viel Sonne und steigenden Temperaturen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

So wird das Wetter in NRW von Montag bis Donnerstag (5.-8. August)

Am Montag (5. August) wird es laut den Meteorologen zunächst heiter bis wolkig sein, doch im Laufe des Tages wird es sonniger. Es bleibt niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad, was vier Grad wärmer ist als am Sonntag.

Am Dienstag werden laut DWD-Prognose harmlose Wolkenfelder durchziehen und es wird viel Sonnenschein geben. Der Wind bleibt schwach, und die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad. Am Mittwoch verschlechtert sich das Wetter wieder etwas, und es kann zu kurzen Regenschauern kommen. Dennoch bleibt es weiterhin recht warm. Der Donnerstag soll dann wiederum überwiegend niederschlagsfrei sein.

Weiterlesen: Wie lange bleibt der Sommer in NRW? Wetter-Analyse

mit dpa