Goldener Herbst in NRW: Doch am Wochenende könnte es nass werden

Das milde Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen hält bis zum Wochenende an und wird von einem Mix aus Sonne und Wolken begleitet. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Donnerstag (24. Oktober) auf 15 bis 17 Grad, wobei sich vielerorts die Sonne zeigt. Im Süden könnten jedoch zeitweise Wolken aufziehen.

Am Freitag (25. Oktober) wird es besonders mild: Die Temperaturen klettern auf 17 bis 21 Grad. Es bleibt überwiegend trocken und der Himmel zeigt sich teils sonnig, teils bewölkt.

Der Samstag (26. Oktober) startet laut DWD wechselhaft mit starker Bewölkung und Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Es kann örtlich zu Regenschauern kommen. Am Sonntag (27. Oktober) hingegen wird es freundlicher mit heiterem bis wolkigem Wetter, vereinzelte Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 14 bis 16 Grad.

dpa