Cranger Kirmes mit Festumzug am Samstag: Wann und wo es los geht!

Am Donnerstag öffnet die Cranger Kirmes wieder ihre Pforten. Bis zum finalen Sonntag am 11. August werden etwa vier Millionen Besucher in Herne erwartet. Über 500 Schausteller präsentieren in dieser Zeit ihre Fahrgeschäfte und Imbissbuden.

Ein nicht unwesentlicher Teil der erwarteten Besucherströme drängt bereits am ersten Samstag, dem 3. August 2024 in die Stadt: Am obligatorischen Kirmesumzug nehmen inzwischen über 100.000 begeisterte Zuschauer teil – ein großes Spektakel, welches jährlich zahlreiche Blicke auf sich zieht.

Wann startet der Umzug?

Der Umzug der Cranger Kirmes startet am Samstagvormittag, dem 3. August 2024, um 10.30 Uhr und läuft bis 13.30 Uhr.

Wo startet der Umzug?

Der Umzug am 3. August beginnt in Herne-Eickel am St. Jörgen-Platz und zieht von dort auf einer geraden Strecke, der Hauptstraße folgend, zum Kirmesgelände am Rhein-Herne-Kanal.

Umzug der Cranger Kirmes: Wie viele Teilnehmer gibt es?

Am Umzug beteiligt sind über 4000 Menschen, dazu gehören 84 prachtvoll geschmückte Festwagen, zwei Festwagen mit Fußgruppen, sowie 14 weitere Fußgruppen und neun Musikgruppen. Insgesamt gibt es also noch mehr Teilnehmer als im Vorjahr – nur die Zahl der Fußgruppen nimmt deutlich ab, während es fast 20 neue Festwagen gibt.

Wie lang ist der Umzug?

Der Umzug der Cranger Kirmes ist etwa vier Kilometer lang und verwandelt die Stadt von Eickel bis zum Kirmesplatz in Crange in eine bunte Partyzone.

Die ersten Festwagen treffen meist bereits gegen 12 Uhr in Crange ein, vorausgesetzt es gibt keine unvorhergesehenen Pausen. Die letzten Wagen werden gegen 14 Uhr am Kirmesgelände erwartet.

Wie viele Besucher sind in Herne mit dabei?

Die Veranstalter rechnen auch in diesem Jahr wieder mit etwa 100.000 Besuchern beim Umzug des größten Volksfestes in Nordrhein-Westfalen.

Umzug der Cranger Kirmes: Wo befindet sich die Ehrentribüne?

Die Ehrentribüne des Umzugs ist, wie bereits im letzten Jahr, wieder am Buschmannshof in Wanne-Mitte, unmittelbar vor dem Eingang der Sparkassen-Filiale, platziert. Die Moderation übernimmt erneut Oliver Grabowski von Radio Herne, unterstützt von Hans Peter Karpinski vom Herner Stadtsportbund.

Auf der Ehrentribüne nimmt auch die dreiköpfige Jury platz, um am Ende die drei besten Festwagen wie auch Fußgruppen zu küren. Für den Sieger gibt es 500 Euro, die Zweitplatzierten dürfen sich über 350 Euro freuen und die Drittplatzierten über 200 Euro. Die Siegerehrung soll am 5. August um 19 Uhr im Rahmen der Veranstaltung „Treff im Zelt“ in der Cranger Festhalle stattfinden.