Der wechselhafte und unbeständige Sommer setzt sich in Nordrhein-Westfalen fort und könnte den diesjährigen Temperaturrekord des Bundeslandes von 35,4 Grad in Gefahr bringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für heute eine extreme Hitzewarnung für NRW herausgegeben. Bei erwarteten Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad wird dringend empfohlen, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

Die Luft ist schwül, und der Vormittag gestaltet sich heiter. Doch im Laufe des Tages ändert sich das Wetter: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen vertreiben die Sonne. In der Nacht kühlt es etwas ab, die Temperaturen sinken auf 22 bis 16 Grad. In einigen Regionen sind zudem kräftige Gewitter und Schauer möglich.

Unwetter und schwüles Wetter im weiteren Verlauf der Woche

Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 31 Grad wird es erneut sommerlich heiß, auch wenn die Spitzenwerte des Vortages nicht ganz erreicht werden. Laut DWD führt das schwüle Wetter zu Unwettern mit Gewittern, Starkregen und Hagel. In einigen Regionen könnten zusätzlich Sturmböen auftreten.

Weiterlesen: Die schönsten Terrassen in Düsseldorf: 21 besonderes Spots zum Sonne tanken

Nach einer wolkenreichen Nacht mit einigen Schauern und leicht sinkenden Temperaturen erwarten die Meteorologen am Donnerstag ähnliche Werte wie am Vortag. Die Niederschläge lassen nach, abgesehen von einigen Schauern, die nach Osten abziehen. Zum Ende der Woche kehrt das sonnige und freundliche Wetter zurück.

dpa